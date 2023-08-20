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وفاة 18 شخص حرقًا جراء تصادم حافلة بشاحنة وقود في باكستان

منذ ساعة واحدة
وفاة 18 شخص حرقًا جراء تصادم حافلة بشاحنة وقود في باكستان

وطنا اليوم:أعلنت الشرطة الباكستانية وفاة ما لا يقل عن 18 شخصًا، بعد اصطدام حافلة بشاحنة تحمل براميل من البنزين، الأحد، شرق باكستان.
وتسبب الحادث باشتعال الحافلة بالكامل و”حُرق الركاب أحياءً”، على الطريق السريع في إقليم البنجاب الباكستاني، وفقًا لمصدر في الشرطة الباكستانية.
وفي التفاصيل، أفاد مسؤول في الشرطة الباكستانية فهد أحمد، بأن “الحافلة احترقت بالكامل في غضون خمس دقائق”، وأن 18 شخصًا لقوا مصرعهم جراء الحريق، بينما أصيب 16 آخرون، حيث يعاني أربعة منهم من حالات حرجة.
وفي سياق مشابه، لقي ما لا يقل عن 40 شخصا مصرعهم كانون الثاني/يناير عندما سقطت حافلتهم من فوق جسر في جنوب غرب باكستان واشتعلت فيها النيران


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