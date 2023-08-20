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ضمن جولة ميدانية مفاجئة.. “مهيدات” يتفقد عدد من المصانع ومراكز الأبحاث الصيدلانية

منذ ساعتين
ضمن جولة ميدانية مفاجئة.. “مهيدات” يتفقد عدد من المصانع ومراكز الأبحاث الصيدلانية

‏وطنا اليوم: واصل مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الأستاذ الدكتور نزار محمود مهيدات سلسلة جولاته الميدانية التفقدية على مصانع الأدوية بزيارة مفاجئة صباح اليوم إلى مصنعي أدوية ‎في عمان بهدف تفقد سير الإنتاج ومتابعة الالتزام بشروط وأسس التصنيع الدوائي الجيد.

‏‎واطلع مهيدات خلال جولته والوفد المرافق له في المصنع على مختبر البحث والتطوير وخطوط إنتاج المستحضرات الصلبة مثل الحبوب والكبسولات ، كما تفقد مهيدات خطوط الانتاج ومواقع تعبئة وتغليف الأدوية.

وشملت الجولة زيارة أحد مراكز الأبحاث الصيدلانية والمختبر التابع له بهدف تفقد ومتابعة سير إجراء الدراسات الدوائية وفق أسس الممارسة السريرية والمخبرية الجيدة.


‏‎وأكد مهيدات على أن المؤسسة تسخر كافة إمكاناتها لتعزيز وتطوير الصناعة الدوائية الوطنية وبما يسهم في تعزيز الأمن الدوائي وتعزيز تنافسية الدواء الأردني وتعزيز صادراته وفتح أسواق خارجية جديدة أمامها مما يسهم في رفد عجلة الاقتصاد الوطني.

‏‎يذكر أن الجولة تأتي استمرارا للزيارات الدورية التي تنفذها المؤسسة للمنشآت الدوائية والغذائية في المملكة، وضمن خطة عملها الاستراتيجية لمتابعة عملية التصنيع المحلي، واستطلاع الاحتياجات والمقترحات، وأوجه الدعم الممكنة على أرض الواقع، وبما يخدم هذه الصناعات.


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