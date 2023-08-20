وزير الإدارة المحلية يدعو المستثمرين للتوجه للاستثمار خارج عمّان

وطنا اليوم:دعا نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية توفيق كريشان الأحد، المستثمرين التوجه إلى الاستثمار خارج العاصمة عمّان.

وقال كريشان خلال جلسة العمل الرابعة ضمن المؤتمر الثامن لرجال الأعمال والمستثمرين الأردنيين في الخارج تحت عنوان التنمية المستدامة في المحافظات الأردنية، إنّ الحكومة تركز أن لا يكون هناك أي مشروع استثماري بدون المشاركة مع القطاع الخاص، حيث إنّه يوجد مشاريع استثمارية بالملايين “متعثرة” بسبب عدم مشاركة القطاع الخاص لذلك قمنا بدعوة القطاع الخاص للمشاركة في المشاريع الاستثمارية

واعتبر قطاع البلديات؛ من أهم القطاعات لدعم الاستثمار، ولها دور كبير من إعطاء التراخيص للقيام بالمشاريع التنموية، مبينا أنه تم تخصيص 40%؜ من موازنة المحافظات لأن تكون مشاريع تنموية.

ولفت إلى أنه يوجد في الأردن 104 بلديات.

وأشار إلى أن الرؤية الاقتصادية التي ركز عليها جلالة الملك عبدالله هي تشجيع الاستثمار، مؤكدا أن العامل الأساسي لتشجيع الاستثمار في الأردن هو “الأمن والأمان”.

وبين أنه يوجد دراسات كثيرة في الأردن ولكن هناك دراسات غير قابلة للتطبيق