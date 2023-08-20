شاهد : عقاب غير متوقع لسائق متهور في أستراليا

وطنا اليوم:في عقاب رادع، أقدمت الشرطة الأسترالية على تحطيم سيارة شخص يبلغ من العمر 20 عاماً، قاد سيارته الخاصة، بسرعة متهورة داخل منطقة واترلو كورنر جنوب أستراليا، بحسب ما أورده موقع abc news الجمعة 18 أغسطس/آب 2023.

ووفقاً للموقع، فإن السيارة، التي تقدر قيمتها بنحو 20 ألف دولار، تم تسجيل سيرها بسرعة 253 كيلومترًا في الساعة على الطريق السريع بين الشمال والجنوب في منطقة واترلو كورنر.

وسجلت الشرطة واقعة القيادة المتهورة منذ 7 أشهر في جنوب أستراليا، حين تجاوز تاريل باور ويليامز، البالغ من العمر 20 عامًا، الحد الأقصى للسرعة بالقيادة بسرعة 253 كيلومترًا في منطقة بحد سرعتها 110 كيلومترات في الساعة.

وبموجب القوانين الأسترالية فقد حكم على الشاب بالسجن، بعد ضبطه بعدد من التهم المختلفة أبرزها الهروب من الشرطة، ومخالفة الكفالة، إضافة إلى تعريض حياة الآخرين للخطر عبر القيادة بشكل جنوني.

في السياق، شددت الشرطة في مقطع فيديو نشرته لتدمير السيارة، الجمعة، على أن الحادث غير مقبول على الإطلاق في أستراليا، موضحة أن هذه واحدة من أعلى السرعات التي سجلتها البلاد في السنوات الأخيرة.

وبينت الشرطة أن ثلث الحوادث التي شهدتها البلاد خلال السنوات الماضية، كان السبب الأساسي فيها السرعة الفائقة.

وينص القانون الأسترالي على تحطيم السيارات التي يتم ضبط أصحابها خلال قيادتهم بسرعة “جنونية” منعا لوقوع حوادث.

ويتم بيع بعض السيارات المحجوزة في المزاد، مع إعطاء العائدات إلى صندوق تعويض ضحايا الحادث، في حين يتم إتلاف تلك التي تعتبر غير صالحة للسير على الطريق أو معيبة.

وقال وزير الشرطة الأسترالي إن 1500 شخص “حُرموا بشكل دائم من سيارتهم” العام الماضي. بسبب القيادة السريعة.

ووفقًا لبيانات مكتب البنية التحتية الأسترالية والنقل والاقتصاد الإقليمي، قُتل 998 شخصًا وأصيب حوالي 40,000 في حوادث وقعت هذا العام