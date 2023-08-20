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النيابة العامة تسند تهمة ارتكاب جريمتين لـ35 مطلقا للعيارات النارية

منذ 3 ساعات
النيابة العامة تسند تهمة ارتكاب جريمتين لـ35 مطلقا للعيارات النارية

وطنا اليوم:أسندت النيابة العامة تهمة ارتكاب جريمتين لـ35 مطلقا للعيارات النارية دون داع.
وذكرت النيابة العامة أن العقوبات تتراوح بين الحبس من 3 أشهر إلى سنة أو بغرامة 1000 دينار أو كلتيهما.
وكانت مديرية الأمن العام قد أعلنت أنها أوقفت 37 شخصاً من مرتكبي إطلاق العيارات النارية، وضبطت 38 سلاحاً.
وأكّدت مديرية الأمن العام أنها لن تتهاون في التعامل مع مطلقي النار أو مع المركبات المخالفة وسائقيها، لافتة إلى أنها مستمرة في إجراءاتها الرقابية المشددة، كما أنها مستمرة في التحقيق بما وردها وما سيردها من بلاغات ومعلومات


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