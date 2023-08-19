موسكو تدعو واشنطن لبحث تبادل الموقوفين عبر القنوات الدبلوماسية

وطنا اليوم: دعت موسكو، اليوم السبت، واشنطن لبحث تبادل الموقوفين عبر القنوات الدبلوماسية، مبينة أن التقارير الصحفية حول صفقة تبادل مرتقبة بين الطرفين غير دقيقة.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا خلال مؤتمر صحفي: “مثل هذه التكهنات حول احتمال تبادل الموقوفين والسجناء بين روسيا والولايات المتحدة تظهر بصورة مستمرة في وسائل الإعلام الأميركية، لأسباب سياسية”.

وأضافت زاخاروفا :”ندعو الجانب الأميركي للتركيز على الحوار المهني حصرا عبر قناة خاصة حددها رئيسا روسيا والولايات المتحدة بفضل هذه الدبلوماسية الهادئة حدثت تبادلات للموقوفين بين البلدين”.