رومانيا تمنح السفير الأردني وسام الشرف بمناسبة انتهاء مهام عمله

وطنا اليوم: منحت رومانيا، السفير الأردني في بوخارست سفيان القضاة، وسام الشرف بمناسبة انتهاء مهام عمله .

وسلم وزير الدولة في وزارة الداخلية رائد عرفات، ووزير الدولة في وزارة الخارجية ترايان خريستيا، القضاة وسام الشرف الروماني تقديرا للجهود التي بذلها في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين طوال فترة عمله.

جاء ذلك خلال احتفال رسمي أقامه مركز محمود درويش الثقافي في بخارست تكريما للسفير القضاة، بحضور عدد من أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب الرومانيين ومستشار رئيس الوزراء والسفراء العرب والأجانب المعتمدين لدى رومانيا.

وأثنى الوزير رائد عرفات في كلمته على الجهود المميزة التي قام بها السفير، منوها بما تم تحقيقه من تعاون وعمل مشترك بين المؤسسات المختلفة في الأردن ورومانيا.

وأشاد خريستيا بالتطور الملحوظ الذي شهدته العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات السياسية و الاقتصادية والثقافية خلال فترة عمل السفير.

ولفت الى ان الميزان التجاري بين البلدين ارتفع 3 أضعاف خلال السنوات الثلاث الأخيرة ليصبح حوالي 750 مليون دولار،

إضافة لما شهده ملف العلاقات الثقافية و المنح الدراسية وعدد الطلبة بين البلدين من زيادة ملحوظة.

كما ألقى رئيس مركز محمود درويش الثقافي، المهندس وائل غضبان، كلمة شكر من خلالها السفير لدعمه وتعاونه المثمر مع المركز طوال فترة عمله في رومانيا.

يذكر ان الأسواق الرومانية أصبحت الأعلى في الاستيراد من المنتجات الأردنية ضمن دول الاتحاد الأوروبي، بينما نسب السياحة من رومانيا الى الأردن شهدت ارتفاعا كبيرا.