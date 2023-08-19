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الأمم المتحدة تدين الاعتداء على حفظة السلام في قبرص

منذ 3 ساعات
الأمم المتحدة تدين الاعتداء على حفظة السلام في قبرص

وطنا اليوم: أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، الليلة الماضية، اعتداء أفراد الأمن القبارصة الأتراك، على حفظة السلام التابعين للأمم المتحدة العاملين في القوة الأممية لحفظ السلام في قبرص.

وقالت الأمم المتحدة، إن الحادث الذي أسفر عن إصابة جنود حفظ السلام وإلحاق أضرار بمركبات الأمم المتحدة، وقع داخل المنطقة العازلة بالقرب من بيلا / بايل، حيث كانت قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة تمنع أعمال البناء غير المصرح بها في المنطقة، وفقًا لتفويضها.

وشدد غوتيريش، على أن التهديدات لسلامة قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة والأضرار التي تلحق بممتلكات الأمم المتحدة غير مقبولة وقد تشكل جرائم خطيرة بموجب القانون الدولي.

وحث الجانب القبرصي التركي على احترام سلطة قوة الأمم المتحدة لحفظ السلام في قبرص كما فوضها مجلس الأمن، وسحب جميع الأفراد والآليات من المنطقة العازلة التابعة للأمم المتحدة على الفور.

ودعا، الجانب القبرصي التركي إلى إعادة التعامل البناء مع قوة الأمم المتحدة لإيجاد طريقة مقبولة للطرفين للمضي قدما في منطقة بيلا / بايل، مطالبا الأطراف بالامتناع عن اتخاذ أي إجراءات انفرادية قد تثير التوترات بين الطرفين.


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