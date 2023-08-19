بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

الداخلية القطرية تقبض على عدد من منتسبيها في الإدارة العامة للجوازات

منذ 4 ساعات
الداخلية القطرية تقبض على عدد من منتسبيها في الإدارة العامة للجوازات

وطنا اليوم: أعلنت وزارة الداخلية القطرية، عن إلقاء القبض على عدد من منتسبيها في الإدارة العامة للجوازات، وذلك لضلوعهم في ارتكاب جرائم تتعلق بالاستيلاء والاختلاس والإضرار بالمال العام.

وقالت الداخلية القطرية في بيان عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي اكس، الليلة الماضية، إن عملية القبض على المتهمين، تمت بعد البحث والتحري وجمع الاستدلالات اللازمة، وتمت إحالتهم جميعا إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

ويتولى وزارة الداخلية القطرية، الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني، وهو شقيق أمير قطر، وقد عُيّن وزيرا للداخلية في شهر آذار الماضي.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
13:08

الرئيس التنفيذي لشركة الفوسفات: قيمة المشروعات الجديدة خلال ال5 سنوات القادمة ما يزيد عن 1.6 مليار دولار

12:48

شاهد.. تعامل ذكي من نادل مع فأر دخل مطعم دون ملاحظة الزبائن

12:33

مفضي المومني يكتب: الجامعات والتوجيهي والإرشاد والتوجيه المهني!

12:22

بالفيديو.. برونا ونيمار يتناولون “الشكشوكة” بأول فطور لهما في الرياض

12:22

انفصام في الشخصية ام نفاق الكتروني

12:00

مصر تؤكد الانتهاء من صب أساسات مبنى الجزيرة النووية للمفاعل الأول

11:55

الطلاب يتوجهون إلى المدارس مع بدء العام الدراسي الجديد

11:34

النظام العالمي الجديد قيد التشكل عبر بريكس

11:19

الأمم المتحدة تدين الاعتداء على حفظة السلام في قبرص

10:34

استمرار تقديم فعاليات مهرجان صيف الأردن للعروض الفنية والترفيهية

10:30

التربية: الطابور الصباحي غداً 730 والحصة الاولى في هذا التوقيت

10:28

كنعان: المنظمات الإنسانية في فلسطين تواجه سياسة إسرائيلية تعيق من أعمالها

وفيات
وفيات الجمعة 18-8-2023شقيقة الدكتور ابراهيم الطهاروة في ذمة اللهوفيات الخميس 17-8-2023شقيقة المحامي ابراهيم الطهراوي في ذمة اللهوفيات الأربعاء 16-8-2023