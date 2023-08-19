التربية: الطابور الصباحي غداً 730 والحصة الاولى في هذا التوقيت

وطنا اليوم – أكد الناطق الإعلامي لوزارة التربية والتعليم على أن دوام طلبة المدارس الحكومية سيبدأ كما هو مقرر صباح يوم غد الأحد لجميع مدارس المملكة .

وأضاف في تصريحات نشرتها وكالة الانباء الاردمنية بترا ردا على استفسارات أولياء الأمور حول ساعة الدوام والطابور الصباحي، فقد قال المساعفة إن الحصة الأولى ستكون في جميع المدارس في تمام الثامنة صباحا، بينما سيكون الطابور الصباحي في تمام الساعة السابعة وخمسة وأربعين دقيقة.

وسابقا أكدت الأمين العامة لوزارة التربية والتعليم الدكتورة نجوى قبيلات في تصريح نشرتها بترا ، بأن الهدف من بدء دوام الطلبة مبكرا هذا العام هو لسد الفاقد التعليمي للطلبة والذي سيكون جنبا إلى جنب للحصص الصفية التي ستبدأ بانتظام يوم غد الأحد.

وقد نشرت أمس الجمعة وزارة التربية والتعليم رسالة إلى الطلبة وأولياء الأمور قالت فيها :” الأحد (20) / 8/ 2023 يبدأ دوام الطلبة في المدارس الحكوميَّة،بمن فيهم طلبة الفروع الأكاديمية (10 – 12)”.

وتابعت بالقول : ” الأحد (3) / 9/ 2023 يبدأ دوام الطلبة في المدارس الخاصَّة، + دوام طلبة الفروع المهنيَّة (BTEC) في المدارس الحكوميَّة”.