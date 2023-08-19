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“لغز الطائرة الكنز”.. نشر صور الطيار الهارب من التحقيقات

منذ 13 ثانية
“لغز الطائرة الكنز”.. نشر صور الطيار الهارب من التحقيقات

 

وطنا اليوم –  نشرت وسائل الإعلام في زامبيا صورا للطيار الزامبي الذي احتجزته جهات التحقيق في زامبيا، ولكنه اختفى بعد التحفظ عليه.

موقع “زامبيان أوبزرفر”، فإن هذا الطيار لديه معلومات حيوية يمكن أن تساهم في كشف ملابسات القضية، خاصة أنه يستطيع تحديد هوية الشخص الذي قام بحجز رحلة الطيران المحلية، التي كان من المقرر أن تنقل الذهب والدولارات.

ولفت الموقع إلى أن الطيار الذي يدعى باتريك كاوينيو، اختفى بعد اقتياده للتحقيقات.

وكانت وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي في زامبيا قد تناقلت مشاهد للحظة القبض على مجرم محترف يدعى شادريك أليكس كاساندا كاباسا، على ذمة التحقيق في قضية “الطائرة الكنز”.

وتتولى هيئة مكافحة المخدرات مسؤولية التحقيقات في قضية الطائرة القادمة من القاهرة، المحتجزة بمطار كينيث كاوندا الدولي في لوساكا، حسبما أعلن وزير الداخلية الزامبي جاك مويمبو، في وقت سابق، حيث أكد أن ما تم ضبطه على الطائرة في عهدة الهيئة.

يذكر أنه تم احتجاز طائرة خاصة، يوم الثلاثاء، في زامبيا، وقالت السلطات إنه كان على متنها 5.6 مليون دولار نقدا و602 عملة ذهبية إضافة إلى 5 بنادق وذخائر.

 


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