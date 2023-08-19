المطلوب رقم 1 لحزب الله يلقي بنفسه من شرفة منزله

وطنا اليوم- داهمت واحدة الحماية في المقاومة اللبنانية شقة في حي السلم في الضاحية الجنوبية لبيروت ليلا بعد ورودها معلومات عن دخول شخص سوري، خلسة إلى لبنان، يدعى “وسام مازن دلا” من مواليد العام 2000، من منطقة التل مسؤول عن التفجير الذي حصل في منطقة السيدة زينب ليلة العاشر من محرم”. الشخص المطلوب القـى بنفسه من شرفة المنزل في الطابق السابع للبناء فور وصول عناصر حزب الله الى الشقة لاعتقاله.
وحسب المعلومات فقد استقر الإرهابي المطلوب عند أقربائه في منطقة حي السلم في الضاحية الجنوبية لبيروت، وخشيةً من مبادرته الى القيام بأي عمل أمني، تمت ملاحقته، وحين علمه يأنه تم كشف مكان وجوده، رمى بنفسه من الطابق السابع من المبنى الذي يقيم به، وقد فارق الحياة”.
وأضافت المعلومات ان حزب الله وصلت اليه معلومات عن تحضير هذا الشخص لعمل إرهابي في لبنان.
وبحسب صحيفة “الأخبار” اللبنانية، فإن التحقيقات التي أجراها أمن حزب الله في سوريا عن علاقته بالجريمة، تمّت ملاحقة وسام دلة، حتى عثر عليه في لبنان، وأثناء محاولة اعتقاله حيث يتواجد، عمد إلى التوجه نحو الشرفة وألقى بنفسه من هناك.
وكانت عملية الدهم مستعجلة، بحسب “الأخبار”، بسبب ورود معلومات عن احتمال تحضيره لعمل أمني آخر في لبنان، وأنه على وشك مغادرة مكان إقامته.
وتداولت وسائل الاعلام وصفحات التواصل الاجتماعي في لبنان فيديو للمطلوب وهو ملقى على الأرض سابحا بالدماء بعد ان القى بنفسه من شرفة المنزل، وقد تجمع أهالي الحي حوله. وقالت مصادر انه نقل الى مشفى السان جورج في بيروت بحالة خاطرة، في حين تحدثت مصادر أخرى عن مقتله.