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40 ألفا يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

منذ 4 ثواني
40 ألفا يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

وطنا اليوم:أدى عشرات آلاف المصلين صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى المبارك، رغم تشديد قوات الاحتلال الإسرائيلي إجراءاتها على أبواب المسجد ومداخل البلدة القديمة، في مدينة القدس المحتلة.
وقدرت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، أن نحو 40 ألف مصل أدوا صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، أن قوات الاحتلال انتشرت في شوارع المدينة ومحيط المسجد الأقصى، وتمركزت عند بواباته، وأوقفت المصلين ودققت في بطاقاتهم الشخصية


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