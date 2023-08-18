أونروا تُعلق جميع خدماتها في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين

وطنا اليوم:قررت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” تعليق خدماتها داخل مخيم عين الحلوة في جنوب لبنان، احتجاجا على استمرار تواجد مسلحين في منشآتها بما في ذلك المدارس.

وقالت أونروا في بيان، إن مسلحين لا يزالون يتواجدون داخل منشآتها في مخيم عين الحلوة، أكبر مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، مشيرة إلى أنها علقت “جميع خدماتها داخل مخيم عين الحلوة اليوم الساعة 11:30”.

وأضافت أنها “لا تتسامح اطلاقا مع أي انتهاك لحرمة وحياد منشآتها. من غير المحتمل أن تكون المدارس في المخيم جاهزة لاستقبال 3200 طفل بداية العام الدراسي المقبل بالنظر إلى الانتهاكات المتكررة، بما فيها تلك التي حصلت في الماضي، والأضرار الكبيرة التي أُفيد عنها”.

وجددت الوكالة الأممية دعوتها للجهات المسلحة إلى “الإخلاء الفوري لمنشآتها لضمان تقديم المساعدة الملحة للاجئي فلسطين دون أي عوائق