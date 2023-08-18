ارتفاع الاحتياطيات الأجنبية إلى 17.397 مليار دولار حتى نهاية تموز

وطنا اليوم:أظهرت بيانات البنك المركزي ارتفاع الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك إلى 17.397 مليار دولار حتى نهاية شهر تموز، مقارنة مع 17.269 ميار دولار نهاية شهر حزيران وبواقع 128 مليون دولار.

كما ارتفعت الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي حتى نهاية شهر تموز مقارنة مع ما وصلته الاحتياطيات نهاية العام الماضي 2022 وبواقع 131 مليون دولار.

وأشارت البيانات إلى أن الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي تغطي مستوردات المملكة من السلع والخدمات لمدة تقارب الثمانية أشهر.