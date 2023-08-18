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الصحة العالمية تراقب متحوّرة جديدة لكورونا

منذ ساعة واحدة
الصحة العالمية تراقب متحوّرة جديدة لكورونا

وطنا اليوم:أعلنت منظمة الصحة العالمية والسلطات الصحية الأميركية الجمعة، أنهما تراقبان من كثب متحوّرة جديدة من فيروس كورونا، رغم أن “التأثير المحتمل لطفراتها المتعددة غير معروف بعد”.
وقرّرت منظمة الصحة العالمية تصنيف متحوّرة جديدة “ضمن فئة المتحوّرات القيد المراقبة بسبب العدد الكبير (أكثر من 30) من البروتين الشوكي (سبايك)” الموجود على سطحها والذي يؤدي دورا أساسيا في دخول الفيروس خلايا الإنسان، وفق ما كتبت المنظمة في نشرتها الوبائية المخصصة لجائحة كورونا والتي نشرت ليل الخميس الجمعة.
وحتى الآن، اكتشفت هذه المتحوّرة الجديدة في إسرائيل والدنمارك والولايات المتحدة.
من جهتها، أشارت المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (سي دي سي) على منصة “إكس” إلى أنها تراقب المتحوّرة من كثب.
وأوضحت منظمة الصحة العالمية أن “التأثير المحتمل لطفرات المتحوّرة الجديدة ما زال غير معروف ويتم تقييمه بدقة”.
حتى 13 آب 2023، وصل عدد الإصابات المؤكدة بكورونا إلى أكثر من 769 مليونا، فيما بلغ عدد الوفيات بالفيروس أكثر من 6.9 مليون في كل أنحاء العالم.


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