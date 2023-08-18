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غرق مطار فرانكفورت بعد عاصفة رعدية شديدة وأمطار غزيرة

منذ ساعة واحدة
غرق مطار فرانكفورت بعد عاصفة رعدية شديدة وأمطار غزيرة

وطنا اليوم:شهد مطار فرانكفورت، أكبر مطار في ألمانيا، تداعيات عاصفة أدت لإلغاء العديد من الرحلات، الخميس، تسببت في حدوث فيضانات أغرقت مدرج المطار والشوارع وأسقطت أشجارًا.
وأعلنت السلطات الألمانية أنهم اضطروا لإلغاء 90 رحلة جوية، فيما تم تغيير مسار 23 رحلة أخرى للهبوط في مطارات أخرى.
ودعت “الركاب إلى التحقق من مواعيد الرحلات مع شركات الطيران الخاصة بهم” ونتيجة للاكتظاظ، طلبت الشركة من المسافرين “الوصول إلى المطار مبكراً قبل ساعتين ونصف على الأقل من موعد الرحلة”.
وغمرت مياه الفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة المدرج، ما تسبب بتقطع السبل بمئات الركاب على متن الطائرات لعدة ساعات.
وأظهرت مقاطع مصورة تداولتها وسائل التواصل الاجتماعي أجزاء كبيرة من المدرج وهي مغمورة بالمياه.
واجتاحت العاصفة جنوب غرب البلاد الأربعاء، مرافقةً بأمطار غزيرة وأكثر من 25 ألف صاعقة في غضون ساعة تقريبًا


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