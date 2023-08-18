أفعى تلدغ فتاة وتدخلها العناية الحثيثة في الرمثا

وطنا اليوم:أسعفت إلى مستشفى الرمثا الحكومي مساء الخميس فتاة (22) سنة سورية الجنسية اثر تعرضها للدغة أفعى فلسطين اثناء وجودها داخل منزلها الكائن في منطقة الطرة بالرمثا وحالتها العامة حرجة، وفق ما افاد خبر الافاعي الاردني اسد الجيزاوي.

وجدد الجيزاوي تحذيراته للاردنيين في ظل الاجواء الحارة.

كما ناشد الجيزاوي الجهات المعنية بتوفير “المضادات” المخصصة للافاعي التي تعيش في الاردن، وذلك بسبب قرب نفادها