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هكذا تم تحديد مكانه و القبض علىيه… مصنف خطير متوارٍ عن الأنظار منذ مدّة طويلة وبحقه حكم غيابي بالسجن

منذ ساعتين
هكذا تم تحديد مكانه و القبض علىيه… مصنف خطير متوارٍ عن الأنظار منذ مدّة طويلة وبحقه حكم غيابي بالسجن

 

الامن العام :مداهمة وإلقاء القبض على مصنف بالخطر جداً ومن أكثر تجّار المخدرات نشاطاً في اقليم الجنوب والبادية الجنوبية
لمطلوب متوارٍ عن الأنظار منذ مدّة طويلة وبحقه حكم غيابي بالسجن 15 عاما
وطنا اليوم –  قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّ قوة أمنية داهمت قبل قليل مطلوب مصنف بالخطر جداً والمسلح في إحدى مناطق البادية الجنوبية  بعد تحديد مكان وجوده .
وأضاف أنّ المطلوب متوارٍ عن الأنظار منذ مدّة طويلة وبحقه عدة طلبات أمنية بقضايا مخدرات إضافة إلى حكم غيابي بالسجن 15 عاما على إثر ضبط نصف مليون حبة مخدرة تعود له في قضية سابقة ويصنف بأكثر تجّار المخدرات نشاطاً ضمن اقليم الجنوب والبادية الجنوبية.
وأكّد الناطق الإعلامي أنّ فريقاً تحقيقياً من ادارة مكافحة المخدرات كان قد تولى منذ أسابيع متابعة ذلك المطلوب وجمع المعلومات حوله لحين تحديد مكانه اليوم ومداهمته وإلقاء القبض عليه وضُبط بحوزته سلاح ناري .

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