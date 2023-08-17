نزوح 5 مليون سوداني من الخرطوم لباقي المدن وزيادة المعدلات الفقر بنسبة 80%

وطنا اليوم: تسبب النزاع الحالي في السودان بنزوح قرابة 5 ملايين من سكان العاصمة إلى باقي الولايات، وتسبب كذلك بزيادة معدلات الفقر إلى 80 %.

وقال وزير الرعاية الاجتماعية في ولاية الخرطوم، صديق حسن فريني، بتصريحات صحفية اليوم الخميس، أنه تم إجراء مسوحات بمناطق غرب وجنوب مدينة الخرطوم في أوساط المجموعات السكانية الأكثر كثافة بغرض توفير المساعدات الإنسانية، فضلا عن سعي الحكومة لتوفير الدعم الاجتماعي للمواطنين.

وأوضح المسؤول السوداني، أن شكل المساعدات التي توفرها حكومة الخرطوم تتركز بشكل أساسي بتوفير المساعدات الإنسانية، والعلاجية من الأدوية المنقذة للحياة بعد خروج ما يفوق 90 % من المرافق الصحية عن الخدمة.

وأشار إلى أن ولاية الخرطوم تعتمد على أمور أساسية لدعم سكانها من منظمات المجتمع الدولي، والمجتمع السوداني للتخفيف من آثار الحرب، لافتًا إلى السعي لإعادة أنشطة بعض المرافق الحكومة.