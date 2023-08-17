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وزارة الري تنفذ برنامج لترشيد استهلاك المياه بمدينة الحسن الرياضية في إربد

منذ 5 دقائق
وزارة الري تنفذ برنامج لترشيد استهلاك المياه بمدينة الحسن الرياضية في إربد

وطنا اليوم: قامت وزارة المياه والري ممثلة بمديرية إدارة الطلب على المياه وبالتعاون مع مشروع الحوكمة الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بتنفيذ برنامج لترشيد استهلاك المياه في المباني التابعة لمدينة الحسن الرياضية بمحافظة إربد.

وسلمت مديرية إدارة الطلب على المياه قطع ترشيد استهلاك المياه ليتم تركيبها في أحد المباني الأكثر استهلاكاً للمياه في مدينة الحسن الرياضية لعمل دراسة تبين مدى انخفاض الطلب على المياه داخل المبنى بعد كشف وإصلاح التسريبات وتركيب قطع توفير المياه.

وذكرت الوزارة في بيان صحفي اليوم الخميس، أن العمل جاء استكمالاً لبرنامج التدقيق المائي الذي بدأت فيه وزارة المياه والري بعقد دورتين تدريبيتين من خلال مديرية إدارة الطلب على المياه، بالتعاون مع مشروع الحوكمة لمهندسي الوزارة وإدارة الابنية/مديرية الأمن العام وشركة مياه الأردن _مياهنا حول التدقيق المائي ودورة تدريب مدربين على التدقيق المائي.

وأشارت الوزارة إلى أنها تسعى لإيصال رسالة وزارة المياه والري للإدارة المتكاملة لموارد المياه بكفاءة وتميز من خلال تعزيز الشراكات وتبني أنظمة عمل فعالة لتحقيق التنمية المستدامة .


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