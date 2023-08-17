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الإحتلال الإسرائيلي يهدم مدرسة ابتدائية للفلسطينيين في الضفة الغربية

منذ ساعة واحدة
الإحتلال الإسرائيلي يهدم مدرسة ابتدائية للفلسطينيين في الضفة الغربية

وطنا اليوم: هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي مدرسة ابتدائية للأطفال الفلسطينيين في منطقة عين سامية بالضفة الغربية، قبل أيام قليلة من بدء العام الدراسي الجديد، وفق ما ذكر اليوم الخميس مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية.

ووفقًا لليونيسف، فقد تم هدم ثلاث مدارس في جميع أنحاء الضفة الغربية في الأشهر الـ 12 الماضية ، مما أثر على 78 طالبًا.

وأشار المكتب الإنساني في بيان صحفي، إلى أن قرابة 58 مدرسة في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة مهددة بالهدم من قبل السلطات الإسرائيلية.

يذكر، أن المدرسة التي تم هدمها اليوم تخدم تلاميذ من العائلات الفلسطينية القليلة المتبقية في مجتمع الرعي في عين سامية، بعد تهجير معظم المجتمع وسط عنف المستوطنين وتناقص أراضي الرعي.

ومنذ عام 2022 ، سجل مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية تهجير ما لا يقل عن 477 فلسطينيًا من سبع مجتمعات رعوية، ثلاثة من هذه المجتمعات فارغة الآن.

وتقوم الأمم المتحدة وشركاؤها في المجال الإنساني حاليًا بتقييم الاحتياجات العاجلة لـ 60 مجتمعًا من مجتمعات الرعي التي تواجه تحديات مماثلة.


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