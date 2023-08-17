أونروا تدعو المسلحين إلى إخلاء منشآتها في مخيم عين الحلوة

وطنا اليوم:دعت وكالة الأمم المتّحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” المسلحين المتواجدين داخل منشآتها في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين جنوب لبنان، إلى إخلائها فورا، لتتمكن الوكالة من استئناف الخدمات الحيوية وتقديم المساعدة إلى جميع لاجئي فلسطين المحتاجين.

وقالت أونروا، في بيان، إنها تلقت تقارير مقلقة تفيد بأن جهات مسلحة ما تزال داخل منشآتها بما في ذلك مجمع مدارس في مخيم عين الحلوة للاجئي فلسطين جنوب لبنان.

وأشارت إلى أن منشآتها تعرضت لأضرار جراء الاقتتال الأخير في المخيم.

وأوضحت أن المجمع يحتوي على 4 مدارس تابعة لأونروا، توفر التعليم لـ 3,200 طفل من لاجئي فلسطين، مضيفة أن التواجد داخلها يعتبر انتهاكا صارخا لحرمة مباني الأمم المتحدة بموجب القانون الدولي، مما يهدد حيادية منشآت أونروا ويقوض سلامة وأمن موظفينا ولاجئي فلسطين.

وأكدت أونروا أن المدارس يجب أن تكون ملاذا آمنا للأطفال وأماكن يسودها السلام حيث يمكنهم التعلم واللعب، كما يجب ألا تستخدم أبدا في النزاعات المسلحة.