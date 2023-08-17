بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رئيسي

ختام فعاليات مسابقة “The Thunder” لرمايات الأسلحة الخفيفة

منذ ساعة واحدة
ختام فعاليات مسابقة “The Thunder” لرمايات الأسلحة الخفيفة

وطنا اليوم: اختتمت اليوم الخميس، في مركز التدريب المشترك “JTC”، فعاليات مسابقة “The Thunder” السنوية لرمايات الأسلحة الخفيفة الهادفة لتعزيز التشاركية والتدريب وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة الأردنية ــ الجيش العربي، والقوات المسلحة الأميركية الصديقة، بمشاركة 17 فريقاً من كلا الجانبين.

ووزع مدير الإعلام العسكري العميد الركن مصطفى الحياري الجوائز على المشاركين، بحضور عدد من ضباط القوات المسلحة الأردنية والأمريكية.

وحصد فريق الحرس الملكي الخاص المركز الأول، وجاء في المركز الثاني مجموعة الملك عبدالله الثاني/ القوات الخاصة الملكية، كما حصل فريق قيادة المنطقة العسكرية الجنوبية على المركز الثالث.

واشتملت المسابقة التي استمرت لخمسة أيام، على رمايات مسدس 9 ملم من مختلف المسافات والوضعيات من (25م -100م)، ورماية بندقية M4 عيار 5.56 ملم من مسافة (100م-400م)، إضافةً إلى تنفيذ رماية مسدس على مستوى القيادات بهدف إبراز التشاركية والتعاون والتنسيق، كما تم تطبيق العديد من مهارات ووضعيات الرماية المتقدمة التي أبرزت وأظهرت الكفاءة العالية واللياقة البدنية للمشاركين.

وهدفت المسابقة إلى تدريب المشاركين وتطوير مهاراتهم في الرماية وتعزيز المواءمة العملياتية بين الفرق، كما تم تنفيذ العديد من الرمايات التدريبية بهدف تعزيز أواصر العلاقة والتعاون بين الجانبين الصديقين، حيث أظهر المشاركون الحماسة ما ساهم في رفع المعنويات وتحقيق الأهداف المرجوة من المسابقة.

يشار أن المسابقة تقام بنسختها الثانية على التوالي، إذ شارك بها لهذا العام (12) فريقاً من مختلف تشكيلات ووحدات القوات المسلحة الأردنية و7 فرق من القوات المسلحة الأميركية.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
21:18

بني مصطفى: الحكومة تعمل انسجامًا مع التوجيهات الملكية لربط استراتيجية الحماية الاجتماعية بمسارات التحديث

21:07

وزير السياحة يزور قلعة القطرانة ومركز الزوار

21:01

الإحتلال الإسرائيلي يهدم مدرسة ابتدائية للفلسطينيين في الضفة الغربية

20:56

الأمم المتحدة تدعو إلى توسيع نطاق وصول المساعدات الإنسانية في ميانمار

20:52

أونروا تدعو المسلحين إلى إخلاء منشآتها في مخيم عين الحلوة

20:47

إيران تتصدر جدول ترتيب ميداليات بطولة العالم للمصارعة الحرة

20:41

مصرع 10 أشخاص بتحطم طائرة في ماليزيا

20:35

المؤسسة التعاونية تختتم أعمال ورشة تدريبية بعنوان “تعزيز مهارات المرشد التعاوني”

20:33

110 مليون دولار راتب سنوي و8 سيّارات فاخرة.. النجم البرازيلي نيمار هلالي سعودي

20:31

وزير الاقتصاد يؤكد قدرة الشباب على مواجهة التحديات وتحقيق الإنجازات المطلوبة

20:27

الى معالي وزير التربية والتعليم العالي الأكـرم

20:26

لأول مرة في التاريخ.. عيد وفاء النيل بدون فيضان

وفيات
شقيقة الدكتور ابراهيم الطهاروة في ذمة اللهوفيات الخميس 17-8-2023شقيقة المحامي ابراهيم الطهراوي في ذمة اللهوفيات الأربعاء 16-8-2023وفيات الثلاثاء 15-8-2023