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المقاومة الفلسطينية في غزة تجري مناورة صاروخية بعيدة المدى

منذ ساعة واحدة
المقاومة الفلسطينية في غزة تجري مناورة صاروخية بعيدة المدى

وطنا اليوم:أفادت مصادر محلية، الخميس، أن حركة المقاومة الفلسطينية (حماس)، أطلقت نحو 50 صاروخاً تجاه البحر، من بينها صاروخ عياش 250، والذي يصل مداه إلى نحو 250 كم.
يأتي ذلك، مع تصاعد التوتر نتيجة اعتداءات قوات الاحتلال على الأسرى في سجون الاحتلال
نيا الوطن
وعلقت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الخميس، على إطلاق حركة حماس صواريخ تجريبية اتجاه البحر.
ووفق صحيفة (يسرائيل هيوم) فإن إطلاق حماس صواريخ تجريبية من قطاع غزة باتجاه البحر في إطار مناورة عسكرية، “رسالة تهديد لإسرائيل”


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