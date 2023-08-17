الخصاونة يستقبل المهندس فادي العمرو للتباحث بعدد من القضايا المحلية والإقليمية

وطنا اليوم: استقبل رئيس الوزراء اليوم الاربعاء في مكتبه بدار رئاسة الوزراء المهندس فادي العمرو ناشر موقع بلكي نيوز وجرى خلال اللقاء التباحث بعدد من القضايا المحلية والإقليمية.

وكتب العمرو في ادراج له عبر الفيسبوك: “الرئيس الخصاونة يأسرك ببساطته وتواضعه الجَمَّين، فتشعر أنك تجلس مع صديق أو رفيق، وينصت باهتمام لأدق التفاصيل رغم أنه على علم مسبق بها، حين تجلس أمام بشر الخصاونة فكأنك أمام قامة وطنية نَدَرَ أن لا يجود الزمان بمثلها، ابن بلد حقيقي، لا يتصنع ابتسامته، بل هي ربما مرتسمة على شفتيه منذ الأزل، ولا يبني ضحكته، بل تنطلق بعفوية كما لو كانت سحابة ممطرة فوق سماء عمان في حر الصيف”.

وتابع: “كرم من كروم العنب في إربد، وشجرة سرو تشمخ باسقة في عجلون، وشجيرة زعتر بري في وادي الريَّان؛ هذا هو بشر الخصاونة، دولة رئيس الوزراء، يعرف كل صغيرة وكبيرة، لا تفوته شاردة أو واردة، يحتوي محدثه بحسن استماعه، ويكتسب محبته باهتمامه غير المصطنع، وبرغم الهموم الجسام الملقاة على عاتقه، فإنه يجامل محدثه ويطرح حلولاً للمشاكل المطروحة أمامه، ويشعرك بأن الأمل ما يزال عظيماً بغد أكثر إشراقاً ومستقبل أكثر جمالاً”.

هذا هو دولة الرئيس كما شاهدته ولمسته خلال لقائنا، أخ وأب وصديق وزميل، جمعوا معاً في بوتقة واحدة، فانتجوا هذا الرجل الذي يستحق مني ومنكم، ألف تحية وسلام.