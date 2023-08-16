بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

الأمين العام للجامعة العربية يتلقى اتصالا من وزير الخارجية الأوكراني لبحث آخر مستجدات الأزمة

منذ ساعة واحدة
الأمين العام للجامعة العربية يتلقى اتصالا من وزير الخارجية الأوكراني لبحث آخر مستجدات الأزمة

وطنا اليوم: تلقى الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، اتصالًا هاتفيًا من وزير الخارجية الأوكراني ديمترو كوليبا تناولا خلاله مستجدات الأزمة الأوكرانية والجهود الدولية لحلها، وكذلك الصعوبات التي تواجهها أوكرانيا لتصدير منتجاتها، لاسيما الحبوب.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، جمال رشدي، أن أبو الغيط عبر عن تطلعه للتوصل إلى ترتيبات تسمح باستقرار أسعار المواد الغذائية الأساسية، خاصة في فترة تشهد فيها سوق الغذاء العالمية تراجعاً في معروض الحبوب واضطرابات مقلقة في الإنتاج العالمي؛ بسبب عوامل عديدة منها الجفاف والتغيرات المناخية، سيما بعد عدم تجديد العمل بمبادرة البحر الأسود للحبوب.

وأكد الأمين العام تأييد الجامعة العربية لمبادرة الأمم المتحدة في هذا الخصوص لما لها من أهمية كبيرة في توفير الحبوب لعدد من الدول ومنها دول عربية، مؤكداً دعم جميع الجهود الرامية إلى التوصل لتوافق في هذا الشأن.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
23:40

الدكتورة دهمه الحجايا تهنئ ابنة شقيقها إيناس بنجاحها في الثانوية العامة

22:53

تراجع مؤشرات الأسهم الأمريكية أكثر من 300 نقطة

22:45

القبض على المتسبب في إصابة طفلة بعيار ناري احتفالًا بالثانوية في جرش

22:39

ختام فعاليات معسكرات الحسين للعمل والبناء للعام الحالي في إربد

22:36

مصرع 60 مهاجرا قبالة ساحل الرأس الأخضر في تونس

22:32

ولي العهد يشهد تخريج الفوج الثالث من طلبة جامعة الحسين التقنيّة

22:28

مهرجان “الفحيص” يكرم رئيس الوزراء السابق عبد السلام المجالي

22:25

جمعية المختبرات والتحاليل الطبية تنظم دورة تدريبية في إدارة وفرز النفايات الطبية

22:20

أوكرانيا تعلن مغادرة أول سفينة شحن لميناء أوديسا

22:14

“الرفاعي” يرعى حفل إشهار كتاب “علاقات الأردن الخارجية”

22:05

مستشار وزير التعليم العالي يوجه رسالة للطلاب الناجحين في الثانوية العامة

21:14

أرباح الشركة السعودية سابك تنخفض في الربع الثاني مع تراجع الطلب والأسعار

وفيات
وفيات الأربعاء 16-8-2023وفيات الثلاثاء 15-8-2023والدة النائب السابق ناجح المومني في ذمة اللهعمة النائب السابق عبدالجليل الزيود العبادي في ذمة اللهوفيات الاثنين 14-8-2023