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ختام فعاليات معسكرات الحسين للعمل والبناء للعام الحالي في إربد

منذ 3 ثواني
ختام فعاليات معسكرات الحسين للعمل والبناء للعام الحالي في إربد

وطنا اليوم: اختتمت مديرية شباب محافظة إربد، اليوم الأربعاء، فعاليات معسكرات الحسين للعمل والبناء للعام الحالي، التي نفذتها في جميع مراكزها الشبابية.

وقال مدير شباب إربد، يحيى المومني، إن المعسكرات شهدت إقبالا ومشاركة بارزة من الشباب، والتزاما ملموسا بالبرامج من قبل جميع المشاركين، لافتاً إلى أن المعسكرات جاءت لتعميق الانتماء والولاء للوطن وللقيادة الهاشمية، وإكساب الشباب مهارات عديدة وإيجاد مساحات للحوار.

كما اختتمت مديرية شباب محافظة عجلون، اليوم، فعاليات معسكر الأمن والشرطة المجتمعية، بمشاركة 32 شابة ضمن الدفعة الأخيرة لمعسكرات الحسين للعمل والبناء 2023.

وأقيم المعسكر بالتعاون مع مديرية الإعلام والشرطة المجتمعية وإدارة مكافحة المخدرات بالأمن العام، والإدارة الملكية لحماية البيئة، والمعهد المروري الأردني، وشركة أورانج.

وهدف إلى رفع مستوى وعي الشباب الأمني، وتحفيزهم على المساهمة في تحقيق الأمن المجتمعي وفتح قنوات تواصل مع المجتمع المحلي لبناء فكر سليم لمحاربة الفكر المتطرف والظواهر السلبية.


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