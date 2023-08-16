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أوكرانيا تعلن مغادرة أول سفينة شحن لشواطئ ميناء أوديسا

منذ 6 ثواني
أوكرانيا تعلن مغادرة أول سفينة شحن لشواطئ ميناء أوديسا

وطنا اليوم: أعلنت كييف، اليوم الأربعاء، مغادرة أول سفينة شحن لشواطئ ميناء أوديسا عبر الممر الملاحي المؤقت الجديد للسفن المدنية.

ووفقاً لوكالة الأنباء الأوكرانية( اوكرين فورم)، قالت وزارة المجتمعات والأقاليم وتطوير البنية التحتية في أوكرانيا إن سفينة الشحن “جوزيف شولته” التي ترفع علم هونغ كونغ غادرت ميناء أوديسا الواقع على البحر الأسود عبر الممر المؤقت الذي جرى إنشاؤه لاستخدام السفن المدنية من وإلى موانئ أوكرانيا الواقعة على البحر الأسود.

وأضافت الوزارة أن الممر سيستخدم في المقام الأول لإجلاء السفن التي كانت في الموانئ الأوكرانية في تشورنومورسك وأوديسا وبيفديني عند بداية الحرب، مشيرة إلى أن مجلس المنظمة البحرية الدولية يقر بحق أوكرانيا الدولي في حرية التجارة، ويدعو روسيا إلى وقف أي تهديدات والالتزام بالاتفاقيات الدولية.


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