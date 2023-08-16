مستشار وزير التعليم العالي يوجه رسالة للطلاب الناجحين في الثانوية العامة

وطنا اليوم: وجه مهند الخطيب، المستشار الإعلامي لوزير التعليم العالي والبحث العلمي ومدير وحدة تنسيق القبول الموحد، المباركات والتهاني لطلاب الثانوية العامة على تفوقهم في الامتحانات، قائلا: “أبارك لجميع أبنائنا وبناتنا الطلبة الناجحين في شهادة الثانوية العامة الأردنية وحظاً أوفر لمن لم يحالفه الحظ، فالفرص ما زالت قائمةً أمامه خلال الدورات القادمة”.

وأكد أن الوزارة ستعمل على تكثيف التواصل على مواقع التواصل الاجتماعي، قائلا: “سنكثف خلال الفترة القادمة بإذن الله ظهورنا وتواصلنا مع مختلف وسائل الإعلام ومنصات التواصل الإجتماعي للقيام بدورنا التوعوي والإرشادي لأبنائنا وبناتنا الطلبة ووضع خبرتنا المتواضعة بين أيديهم ومساعدتهم في تقديم طلبات القبول الموحد لمرحلتي الدبلوم المتوسط والبكالوريوس بطريقة صحيحة والإجابة على جميع أسئلتهم واستفساراتهم في الوقت المناسب تجنباً لفقدان الفرصة في القبول لا سمح الله إضافةً إلى توجيههم إلى التخصصات المطلوبة والابتعاد عن التخصصات الراكدة والمشبعة في سوق العمل”.

وتمنى لجميع الطلاب التوفيق والنجاح، متابعا: “أجمل التمنيات لكم جميعاً احبتي بالتوفيق والسداد”.