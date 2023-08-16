منطقة القسطل الصناعية مسيرة لتقدم و تطور المصانع الأردنية

وطنا اليوم – لما شطارة

يعتبر القطاع الصناعي محركاً ورافداً للإقتصاد الوطني ، وان مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي تصل الى 25 بالمئة ، و تعتبر المدينة الصناعية في القسطل واحدة من أهم وأكبر المدن الصناعية في المملكة من حيث الإستثمار والتصدير و تشغيل الأيدي العاملة الأردنية ، وايماناً بدور الاعلام واهمية القطاع الصناعي قامت غرفة صناعة عماّن بالتعاون مع بلدية الجيزة الجديدة بتنظيم جولة ميدانية الى منطقة القسطل الصناعية برفقة مجموعة من الزملاء الإعلاميين زرنا خلالها ثلاثة مصانع مصنع السنابل ” بيبي لايف” ومصنع العلّاف لصناعة مستلزمات البرك والبيوت البلاستيكية ، ومصنع جوردينيا لصناعة المنتجات الغذائية .

وفي اولى محطاتنا تحدثنا مع مدير العلاقات العامة في مجموعة شركات بيبي لايف المهندس سعيد علاونة واشار الى تميز الشركة في مجال صناعة المنتجات الصحية وقدرتهم الإنتاجية وتشكيل قاعدة مستهلكين من كافة شرائح المجتمع وتصل الى جميع المناطق في المملكة إضافةً الى تصدير منتجاتهم الى الأسواق العربية وحصولهم على العديد من الشهادات والجوائز وبراءة اختراع .

واضاف بأن الشركة هدفها توظيف شباب وشابات المنطقة تحديداً لخلق قصص نجاح لهم من خلال عمل عشرات ورشات العمل بالتعاون مع نقابة المهندسين لصقل خبرات الشباب ، وتقليص الأيدي العاملة الأجنبية بنسبة تقتصر على 7% فقط من خبراء خطوط الإنتاج او الخبرات النوعية الخاصة جداً . واكملنا جولتنا بزيارة مصنع العلّاف حيث تحدثنا مع المدير العام حمزه العلاف الذي أكد على تمكين المزارعين في الأردن وتقديم منتجاتهم وخدماتهم لرفع كفاءة القطاع الزراعي الأردني من خلال تقديم الحلول لمشكلاتهم بضمان اعلى جودة وبأفضل المقاييس والمعايير العالمية ، وفي محطتنا الأخيرة زرنا الشركة السعودية الأردنية للتطوير الصناعي “جوردينا” وهي من الشركات القوية وتحمل احدى العلامات التجارية الوطنية الأردنية وكان لنا حديث مع مديرها محمد العقدة ، وبيّن بأن الشركة تعمل كوحدة صناعية معتدلة توسعت مرافقها بسواعد العاملين في الشركة من خلال جودة التصنيع وزيادة كمية المنتجات ولمواكبة هذا التوسع وفرت افضل الآلات واصبحت منتجاتها في متناول الجميع وبأسعار مناسبة واصبحت تصدر هذه المنتجات الى (25) دولة ، وشكر العقده خلال حديثه سيد البلاد جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين على زيارته للمنصع ، واطلاعه على سير العمل والإيعاز الى رئيس الحكومة بشر الخصاونة بتذليل المعوقات والمشاكل التي توجهها الشركة ، كما اثنى على جهود رئيس غرفة صناعة عمان المهندس فتحي الجغبير واهتمامه الكبيرة بدعم الصناعة الأردنية ومتابعة كافة القضايا والمشاكل والمعوقات التي تواجه الصناعة الاردنية والتواصل مع المسؤولين لحل المشاكل والمعوقات التي يواجهها اصحاب المصانع ، وفي نهاية جولتنا لمسنا التأهيل الوقع على الطرق في منطقة القسطل الصناعية بأفضل المواصفات فهي السبب الرئيسي لتشجيع المستثمرين على تأسيس مصانع جديدة و نقل مقرات سابقة اليها اضافةً الى ان المساحات الشاسعة المتوفره في المنطقة وموقعها الإستراتيجي ساعد في ان تكون تلك المنطقة حيوية ومطلوبة للإستثمار فيها .