الزراعة تضع خطة لحماية أراضي الحراج من الحرائق

وطنا اليوم: وضعت مديرية زراعة محافظة المفرق بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة خطة لحماية أراضي الحراج من الحرائق.

وقالت مديرة زراعة المحافظة الدكتورة ابتهال الخريشا، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم الأربعاء، إن المديرية بالتعاون مع محافظة المفرق ومديرية الدفاع المدني والبلديات عمدت لوضع خطة متكاملة لحماية أراضي الحراج من الحرائق، في ظل موجات الحر المتتالية التي شهدتها المملكة.

كما تم العمل على نشر الطوافين وعمال الحماية في جميع مناطق الحراج في المفرق، بالتزامن مع التعاون المستمر مع كوادر الدفاع المدني والمجتمع المحلي لمنع انتشار الحرائق وتقطيع الأعشاب.

وأشارت إلى عمل مناوبات يومية، على تلك الأحراج وتجهيز صهاريج المياه تحسبا لأي طارئ، على مدار الساعة، إضافة إلى تنظيف جوانب الطرق من الحشائش والأعشاب الجافة، للحد من انتشار الحرائق، كما تم عمل حملة توعوية للتحذير من رمي أعقاب السجائر من نوافذ المركبات وترك النيران مشتعلة، بعد انتهاء الرحلات العائلية أو الجماعية.