توقعات بأن تغرق لبنان بالظلام الأربعاء

وطنا اليوم:توقعت وسائل إعلام لبنانية أن يشهد لبنان انقطاعًا عامًا في تزويد الكهرباء لكافة المناطق الأربعاء، نتيجة لقرار الشركة المشغلة لمعملي دير عمار والزهراني، بتسليم هذين المعملين إلى مؤسسة كهرباء لبنان.

ووفقًا للمعلومات التي نقلتها وسائل الإعلام سيتم تسليم معملي الكهرباء الاثنين إلى مؤسسة كهرباء لبنان في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت لبنان.

ويُعتقد أن هذا القرار سيؤدي إلى توقف تزويد التغذية الكهربائية في جميع أنحاء البلاد.

وأفادت معلومات بأن القرار جاء بعد تراكم مستحقاتها المالية لدى مؤسسة كهرباء لبنان، إذ بلغت هذه المستحقات 83 مليون دولار، وتم تسديد مبلغ قليل جدًا منها.

وتشير المعلومات إلى أن هذا الوضع جعل الشركة غير قادرة على مواصلة تشغيل المعملين.

ويأتي هذا الإجراء في ظل استمرار أزمة الكهرباء في لبنان، حيث يعتمد البلد بشكل كبير على مولدات الديزل الخاصة لتوليد الكهرباء.

وتعاني الحكومة اللبنانية من صعوبات مالية تجعلها غير قادرة على تأمين الوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء.

وتبقى الآمال معلقة على تطوير حلول دائمة لأزمة الكهرباء في لبنان، وذلك بهدف توفير إمدادات مستدامة ومستقرة للطاقة للمواطنين والقطاعات الحيوية