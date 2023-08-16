ما حقيقة رفع سعر الكنافة يوم نتائج التوجيهي

وطنا اليوم:قال نقيب أصحاب المطاعم ومحال الحلويات عمر العواد، إن أسعار الكنافة اليوم بمناسبة نتائج التوجيهي ثابتة ولم تتغير وأن هناك عروضا كبيرة ستقدمها محال بيع الكنافة حال طلب كميات كبيرة.

وأوضح العواد في تصريح الأربعاء، أن سعر كيلو الكنافة “الخشنة / الناعمة” تتراوح ما بين 4.5 إلى 7 دنانير، وتختلف باختلاف الحشوة التي تتنوع ما بين الجبنة والقشطة وإذا كانت تواصي أم طلب عادي من المحل.

وأضاف بأن هناك صنف درجة خاصة من الكنافة وهو “كنافة جبنة دبل مع صنوبر وفستق حلبي” حيث تتراوح سعر الكليو الواحد منه 8-9 دنانير.

وحول أسعار الأصناف الأخرى من الحلويات والتي يزداد الطلب عليها في المناسبات وخاصة التوجيهي “الكنافة المبرومة”، حيث أوضح العواد بأن سعر كيلو الكنافة التركية المبرومة “حشوة فستق حلبي” تتراوح ما بين 6-8 دنانير وسعر الكنافة المبرومة العادية ما بين 4-5 دنانير مشيرا إلى أن أحجام صدر الكنافة إما 3 كيلو أو 6 كيلو .

وقد أعلنت وزارة التربية والتعليم فتح منصة الحصول على نتيجة التوجيهي، فيما ستعقد الوزارة الساعة السادسة مؤتمرا صحفيا للإعلان عن أوائل التخصصات