بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. شؤون اقتصادية

ما حقيقة رفع سعر الكنافة يوم نتائج التوجيهي

منذ ساعة واحدة
Turkish Traditional dessert kunefe – KADAYIF

وطنا اليوم:قال نقيب أصحاب المطاعم ومحال الحلويات عمر العواد، إن أسعار الكنافة اليوم بمناسبة نتائج التوجيهي ثابتة ولم تتغير وأن هناك عروضا كبيرة ستقدمها محال بيع الكنافة حال طلب كميات كبيرة.
وأوضح العواد في تصريح الأربعاء، أن سعر كيلو الكنافة “الخشنة / الناعمة” تتراوح ما بين 4.5 إلى 7 دنانير، وتختلف باختلاف الحشوة التي تتنوع ما بين الجبنة والقشطة وإذا كانت تواصي أم طلب عادي من المحل.
وأضاف بأن هناك صنف درجة خاصة من الكنافة وهو “كنافة جبنة دبل مع صنوبر وفستق حلبي” حيث تتراوح سعر الكليو الواحد منه 8-9 دنانير.
وحول أسعار الأصناف الأخرى من الحلويات والتي يزداد الطلب عليها في المناسبات وخاصة التوجيهي “الكنافة المبرومة”، حيث أوضح العواد بأن سعر كيلو الكنافة التركية المبرومة “حشوة فستق حلبي” تتراوح ما بين 6-8 دنانير وسعر الكنافة المبرومة العادية ما بين 4-5 دنانير مشيرا إلى أن أحجام صدر الكنافة إما 3 كيلو أو 6 كيلو .
وقد أعلنت وزارة التربية والتعليم فتح منصة الحصول على نتيجة التوجيهي، فيما ستعقد الوزارة الساعة السادسة مؤتمرا صحفيا للإعلان عن أوائل التخصصات


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
16:31

تعيين دبلوماسيين ونقل آخرين في وزارة الخارجية (أسماء)

16:21

الاتصالات تخاطب شركات للتوقف عن تعديل تعرفة خطوط مدفوعة مسبقا

16:14

لينا تيسير الجريري تتفوق في الثانوية العامة بمعدل 89%

15:55

تراجع الحمل الكهربائي المسجل إلى 3975 ميغا واط

15:29

زين الراعي الرسمي لمهرجان الفحيص .. الأردن تاريخ وحضارة بدورته الـحادية والثلاثين 31

15:25

منظمة نقطة ضوء تحتفل الأحد بالفائزين بمسابقة الكاتب الصغير

15:12

عاجل – رابط/ تفعيل رابط نتائج التوجيهي 2023

15:10

الجيش الأردني يسقط طائرة مسيّرة محملة بمواد متفجرة قادمة من سوريا

15:07

العين المجالي:التسامح حكمة لا يمتلكها إلا ملوك بني هاشم

14:59

لجنة تحقيق لمعرفة سبب الحريق في قرية العقبة اللوجستية

14:37

الأغذية العالمي بالأردن: مواردنا لتشرين الأول المقبل فارغة تماما

14:32

الحزب الديمقراطي الاجتماعي في الرمثا

وفيات
وفيات الأربعاء 16-8-2023وفيات الثلاثاء 15-8-2023والدة النائب السابق ناجح المومني في ذمة اللهعمة النائب السابق عبدالجليل الزيود العبادي في ذمة اللهوفيات الاثنين 14-8-2023