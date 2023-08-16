زين الراعي الرسمي لمهرجان الفحيص .. الأردن تاريخ وحضارة بدورته الـحادية والثلاثين 31

وطنا اليوم:قدّمت شركة زين الأردن رعايتها الرسمية لمهرجان الفحيص”الأردن تاريخ وحضارة” بدورته الـحادية والثلاثين، والذي يقام تحت رعاية سمو الأمير الحسن بن طلال، وقامت بافتتاحه يوم أمس سمو الأميرة رحمة بنت الحسن، حيث يستمر المهرجان حتى 19 من الشهر الحالي.

وحضر الافتتاح وزيرة الثقافة هيفاء النجار، ووزير الشباب محمد فارس النابلسي، ومحافظ البلقاء الدكتور فراس أبوقاعود، ومتصرف لواء ماحص والفحيص صالح الكيلاني، ورئيس بلدية السلط الكبرى المهندس محمد الحياري، وقائد إقليم الوسط العميد الدكتور جهاد القضاة، ومدير شرطة البلقاء العميد الدكتور جمعة الحمايدة.

وترّسخ رعاية شركة زين لمهرجان الفحيص -التي تأتي ضمن الشراكة التي تجمعهما منذ عدّة أعوام-؛ حرصها على التواجد في كافة الفعاليات، ودعمها للحركة الفنية والأدبية المحلية والعربية، خاصةً وأن المهرجان بات حدثاً مهماً يُرسّخ مكانة المملكة على أجندة الفعاليات الثقافية والفنية، ويعزز من مكانتها كمركز رئيسي للفنون والثقافة، إلى جانب مساهمتها في الترويج السياحي للمملكة والتي تتميّز بتعدد المواقع الأثرية فيها، وأهميتها دينياً وتاريخياً.

ويحمل المهرجان رسالة يبرز من خلالها تاريخ الأردن ودوره الحضاري الناهض بالأمة ويسلط الضوء على رجالاته الذين حملوا على أكتافهم هم الوطن، وإن فعاليات المهرجان تبرز إرث الأردن الثقافي والتاريخي والفني، انطلاقاً من شعار المهرجان الثابت “الأردن تاريخ وحضارة”.

وتتضمن فعاليات المهرجان برنامجاً منوعاًال يجمع الجانبين الثقافي والفني والغنائي بمشاركة المطربة اللبنانية نجوى كرم، ومواطنها مروان خوري، والمطربة التونسية يسرى محنوش، والمطرب السوري حسين الديك، وعدد من المطربين الأردنيين، ومن فعاليات المهرجان أيضاً؛ ندوة “شخصية المهرجان” التي تتناول حياة المرحوم كايد المفلح العبيدات يتحدث فيها رئيس الوزراء الأسبق عبدالرؤوف الروابدة والمهندس صائب عبيدات، و”ركن المدينة” والتي تتمحور حول مدينة الاسكندرية وتتحدث بها الفنانة المصرية إلهام شاهين والفنان رشيد عساف، وندوة حول واقع الأمة العربية يتحدث بها الدكتور محمد المسفر من قطر والدكتور مهند مبيضين.

وتدأب شركة زين الأردن على رعاية ودعم أضخم وأبرز الفعاليات الفنية والثقافية التي تنظمها المملكة التي تسهم بالترويج السياحي للمملكة ووضعها على الخارطة الثقافية والسياحية في المنطقة، إذ واصلت شركة زين الأردن تقديم رعايتها كشريك استراتيجي لمهرجان جرش بدورته السابعة والثلاثين، وقدّمت رعايتها لحفلات الفنانين كاظم الساهر وماجدة الرومي، فيما تدعم الشركة نشاطات وفعاليات سوق جارا كشريك استراتيجي، ومهرجان صيف عمّان اللذان يُعقدان سنوياً.