لجنة تحقيق لمعرفة سبب الحريق في قرية العقبة اللوجستية

وطنا اليوم:أكدت شركة قرية العقبة اللوجستية، أن الجهات الرسمية شكلت لجنة تحقيق خاصة للوقوف على سبب حريق شب فجر الأربعاء، في مستودعات الشركة.

وقالت الشركة في بيان صحفي، إن نتائج التحقيق ستعلن بعد انتهاء عمل لجنة التحقيق، مبينة أن الحريق لم يتسبب بأي خسائر أو إصابات بشرية، وأن المواد المشتعلة ليست مواد خطرة على الإطلاق.

وأوضحت أن الحريق شب في مستودع يحوي إطارات “كوشوك” ورولات ورقية ومواد ملحية أولية تستخدم في الإطفاء غير قابلة للاشتعال.

وأشارت إلى إبلاغ الجهات الرسمية والدفاع المدني الذي سيطر على الحريق بعد مرور عدة ساعات واستخدام مكثف لعشرات الآليات التي تناوبت على عمليات الإطفاء.

وأشادت الشركة، بجهود الجهات الرسمية كافة على سرعة استجابتها الأمر الذي أدى الى السيطرة على الحريق ومنع انتشاره الى المستودعات المجاورة