مهيدات: إطلاق التحديث الثاني على قائمة تصنيف المضادات الحيوية 

وطنا اليوم: أطلقت المؤسسة العامة للغذاء والدواء القائمة المحدثة الثانية لتصنيف المضادات الحيوية المعاد تصنيفها وذلك بناء على تصنيف منظمة الصحة العالمية (WHO) AWaRe Classification والتي تشمل كافة المضادات الحيوية المسجلة في الأردن.

وأشار مدير عام المؤسسة الأستاذ الدكتور نزار محمود مهيدات إلى أن المؤسسة تبنت هذا التصنيف للمرة الأولى في عام 2020 تماشيا مع تنفيذ الخطة الوطنية للحد من مقاومة الميكروبات بهدف تعزيز الاستخدام الرشيد للمضادات وتشجيع الالتزام بالممارسات الصحية الصحيحة والمستدامة وانعكاس تطبيقه على المبادئ التوجيهية المحلية والبروتوكولات العلاجية الوطنية.

وأوضح مهيدات أن التصنيف يتضمن ثلاث مجموعات من المضادات الحيوية وهي: مجموعة المضادات المتاحة (ACCESS )ومجموعة المضادات المراقبة (WATCH )ومجموعة المضادات الاحتياط (RESERVE )

وبين أن مجموعة الACCESS تضم المضادات الحيوية الضرورية لعلاج الالتهابات الشائعة والمتاحة على نطاق واسع وبأسعار معقولة وذات قدرة مقاومة أقل من غيرها.

وأشار مهيدات إلى أن مجموعة ال WATCH تشمل المضادات الحيوية ذات قدرة مقاومة أعلى أو التي يمكن اعتبارها علاجات “الخط الثاني” لعدوى معينة مما يستدعي استخدامها باعتدال ومراقبتها عن كثب لمنع تطور المقاومة.

فيما تضم مجموعة الRESERVE المضادات الحيوية التي تعتبر خيارا أخيرا ولا تستخدم إلا في حالات استثنائية عندما تفشل جميع البدائل الأخرى والمخصصة لعلاج الالتهابات الشديدة التي تسببها البكتيريا شديدة المقاومة.

ولفت مهيدات إلى أن تصنيف ال AWaRe يأتي في ظل التحديات الصحية المستمرة وتفاقم مشكلة المقاومة البكتيرية للمضادات الحيوية عالمياً ومحلياً بهدف توعية مقدمي الرعاية الصحية بأهمية الاستخدام الرشيد للمضادات الحيوية مما يسهم في خفض معدلات المقاومة والمحافظة على فعالية المضادات الحيوية في المستقبل.

وأضاف أن التصنيف يهدف أيضا إلى الحد من وصف المضادات الحيوية دون الحاجة الفعلية لذلك، والتأكد من استخدام الجرعات الموصى بها، والالتزام بالفترات الزمنية المحددة للعلاج. كما يؤكد التصنيف على ضرورة التواصل الفعال مع المرضى حول طرق استخدام المضادات الحيوية وأهمية اتمام العلاج بالكامل.

ويذكر أن جهود المؤسسة مستمرة في السعي نحو تعزيز الوعي بضرورة الالتزام بهذا التصنيف في الممارسات الصحية وتعزيز تبني سلوكيات استخدام مضادات حيوية أكثر مسؤولية وتشجيع الاستمرار في البحث والتطوير لاكتشاف عقاقير جديدة لمكافحة العدوى بفعالية وتقليل التأثيرات السلبية للمقاومة البكتيرية وتقليل الآثار الجانبية للمضادات الحيوية.

للاطلاع على قائمة تصنيف المضادات الحيوية AWaRe Classifications على موقع المؤسسة الالكتروني- أيقونة الدواء : www.jfda.jo