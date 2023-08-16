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خبير تربوي يوجه رسالة عبر وطنا اليوم لطلبة التوجيهي قبيل صدور النتائج

منذ ساعة واحدة
خبير تربوي يوجه رسالة عبر وطنا اليوم لطلبة التوجيهي قبيل صدور النتائج

 

وطنا اليوم –  في رسالة وجههة اللخبير التربوي الدكتور ذوقان عبيدات عبر وطنا اليوم  لطلبة الثانوية العامة قبيل صدور النتائج، قال فيها عبيدات :

نعم ظهرت نتائج الامتحان، وتمايز الناجحون وغير الناجحين! كنت أتمنى أن لا يكون لدينا ناجحون وغير الناجحين ، لكن قصر النظر التربوي الذي لم يعرف طريقة لإظهار نتائج عادلة ومنطقية! المهم من الناجحين من قبل النتيجة بسبب معدل عالٍ، ومنهم من غضب بشدة بسبب نقص علامة أو جزء عشري من علامة!
واضاف عبيدات أما غيرالناجحين فالفرصة أمامهم في جولة أخرى، فالتوجيهات القادم قريب! المطلوب من الأهل أن لا يبالغوا في فرح أو حزن! فالنجاح وعدم النجاح لا يعتمد على جهد الطالب فقط فهناك عوامل مؤثرة أهمها الصدفة وسوء الامتحان وسوء التوقيت، التوجيهي محطة وليس نقطة وصول! لتبق ثقتنا بأنفسنا وبأبنائنا عالية سواء من الناجحين أو غير الناجحين،
والله يهدي وزارة التربية وقادتها
لوضع التوجيهي في نطاقه الصحيح!


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