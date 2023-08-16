تهريب ملايين الدولارات والذهب من لبنان الى زامبيا!؟

وطنا اليوم:أعلنت زامبيا احتجاز طائرة خاصة وصلت من العاصمة المصرية القاهرة، على متنها ملايين الدولارات، والقطع الذهبية، وعدد من الأسلحة والذخائر.

ونقلت شبكة “سي إن إن” الأمريكية عن مدير عام لجنة مكافحة المخدرات، ناسون باندا، قوله إن السلطات احتجزت عشرة أشخاص، بينهم مصريون، في إطار التحقيق.

وكان على الطائرة 5.7 مليون دولار، ومئات القطع الذهبية، وخمسة مسدسات والطلقات الخاصة بها.

في غضون ذلك، تداولت وسائل إعلام مصرية بالحادثة على اعتبار أن الطائرة أقلعت من مطار القاهرة، لكن بعض الصحافيين أشاروا إلى أن رمز الطائرة المذكور “T7-ww”، مما أثار تساؤلات حول ما إذا كانت الطائرة مصرية أم لبنانية.

وقال الصحفي المصري عبد الواحد عاشور إن الطائرة والأموال ليست مصرية، مشيرا إلى أنها تحمل حروف تسجيل “T7″، وهو رقم تسجيل لبناني. وأضاف في منشور على منصة “X” أن الطائرة لبنانية مرت ترانزيت فقط عبر مطار القاهرة.

إثر فحص المضبوطات، قال وزير المناجم والمعادن، بول كابوسوي، إن وزارته فحصت القطع الذهبية التي تزن 127 كغم، وتبين أنها غير أصلية، ومصنوعة من النحاس، والنيكل، والقصدير، والزنك