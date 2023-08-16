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وزير التربية والتعليم يعقد مؤتمرا صحفيا الساعة السادسة مساء

منذ ساعة واحدة
وزير التربية والتعليم يعقد مؤتمرا صحفيا الساعة السادسة مساء

وطنا اليوم –  تعلن وزارة التربية والتعليم الساعة الرابعة من مساء اليوم الأربعاء، نتائج امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة/ الامتحان العام 2023.
وقال أمين عام الوزارة للشؤون التعليمية الدكتور نواف العجارمة، إن النتائج ستعلن على الرابط (www.twjihi.jo)، فيما يعقد وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة مؤتمرا صحفيا الساعة السادسة مساء في مركز الملكة رانيا لتكنولوجيا التعليم والمعلومات لإعلان نسب النجاح في الامتحان وأسماء الطلبة الأوائل في الفروع كافة.
وأضاف العجارمة لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) أنه سيتم تسليم النتائج إلى مديريات التربية والتعليم لتوزيعها على المدارس بعد إعلانها إلكترونيا.
وكانت مديرية الأمن العام قد أعلنت أمس، اتخاذ مجموعة من الإجراءات تتضمن توقيف مطلق النار، وصاحب المنزل أو المناسبة التي تشهد إطلاق عيارات نارية، تزامنا مع إعلان نتائج الثانوية العامة.
وقالت المديرية إنه جرى تعزيز مديريات الشرطة بفرق مسارح الجريمة الميدانية لالتقاط المقذوفات النارية وفحصها بشكل فوري حال إطلاقها لتحديد نوعيتها ومساراتها ومطابقتها مع الأسلحة المضبوطة لتحديد الجناة وإلقاء القبض عليهم.
ودعت المواطنين إلى ضرورة الابتعاد عن مثل هذه التصرفات، لافتة إلى أن النجاح بالثانوية العامة فرح فلا نحوله إلى غصة وحزن بارتكاب جريمة إطلاق العيارات النارية.


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