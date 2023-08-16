بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. شؤون اقتصادية

طرح فئة الخمسة دنانير الإصدار الخامس للتداول

منذ 3 ثواني
طرح فئة الخمسة دنانير الإصدار الخامس للتداول

وطنا اليوم:أعلن البنك المركزي الأردني عن بدء طرح فئة الخمسة دنانير/ الإصدار الخامس في التداول، والتي يزين وجهها صورة جلالة المغفور له الملك عبد الله الاول طيب الله ثراه، اعتباراً من اليوم الأربعاء الموافق 16 آب 2023 جنباً إلى جنب مع فئة الخمسة دنانير/ الإصدار الرابع.
​وأضاف المركزي في بيان أصدره اليوم الأربعاء، أن طرح الإصدار الخامس للتداول جاء استناداً لنظام إصدار أوراق النقد الأردني رقم (55) لسنة 2022، المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 2 تشرين الأول 2022.
وشدد البنك المركزي على أن فئة الخمسة دنانير/ الإصدار الرابع ستبقى في التداول جنباً إلى جنب مع فئة الخمسة دنانير/ الإصدار الخامس.
وأكد البنك المركزي في البيان أن فئة الخمسة دنانير ستتضمن أحدث العلامات الأمنية المستخدمة في عالم صناعة النقد، بالإضافة إلى تحسين جودة أوراق النقد المتاحة للتداول، وديمومتها لفترة أطول، وبذلك يكون البنك المركزي قد أتم طرح جميع الفئات (الدينار، الخمسة دنانير، العشرة دنانير، العشرين دينار والخمسين دينار) من الإصدار الخامس في التداول.
وبين أنه يمكن معرفة أهم المعالم التي تزيّن فئة الخمسة دنانير/ الإصدار الخامس من خلال الرجوع إلى نظام إصدار النقد رقم (55) لسنة 2022.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
09:24

وفيات الأربعاء 16-8-2023

09:15

تشكيل لجنة للوقوف على أسباب حريق مستودع للبضائع في المنطقة الجنوبية

09:11

وفاة و إصابات بحادثين منفصلين في جرش ومعان

09:02

تقديم #طلبات_القبول_الموحد تبدا يوم الاثنين المقبل

06:33

لغةُ الإعجاب وسريالية التصفيق

06:28

الامن العام : اتصلوا على هذه الارقام وابعثوا صور على هذا الواتس اب

06:23

عمان ستكون 3 دوائر انتخابية في الانتخابات القادمة

06:16

تعديلات في السعودية على نظام “المرئي والمسموع” والسلطات تؤكد: تنظيمية وليست كبت للحريات

06:09

المشاقبة : العشائر تنظيم سياسي والشناق : من دافعوا عن الحكومة وقواننيها عملوا على تعقيد الازمات

05:59

اعلى درجة حرارة في العاصمة عمان منذ 100 عام

05:56

التربية تحذر من الروابط الوهمية لنتائج #التوجيهي وتؤكد هذا هو الرابط الرسمي

05:48

يمني ينفذ تفجير انتحاري في زوجته والسبب خلافات زوجية

وفيات
وفيات الأربعاء 16-8-2023وفيات الثلاثاء 15-8-2023والدة النائب السابق ناجح المومني في ذمة اللهعمة النائب السابق عبدالجليل الزيود العبادي في ذمة اللهوفيات الاثنين 14-8-2023