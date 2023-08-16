وطنا اليوم – قال وزير الداخلية مازن الفراية إن هناك عوامل كثيرة اخذت بعين الاعتبار لتقسيم الدوائر الانتخابية ومنها الديموغرافية والطبيعة الجغرافية وأعداد السكان.

وأكد الفراية بأن العاصمة عمان ستكون 3 دوائر انتخابية في الانتخابات القادمة ولفت إلأى أن عدد الناخبين في عمان 93 الف في الدائرة الأولى والدائرة الثانية 98 ألف و الثالثة 69 ألف ناخب.

مقاعد العاصمة عمان هي : ( مقاعد الدائرة الأولى 6 مقاعد والثانية 8 مقاعد والثالثة 6 مقاعد).

واكد الفراية بان وزن المقعد في الدائرة الانتخابية الأولى في عمّان وفق النظام الجديد 93 ألف صوت والثانية 98 ألفا والثالثة 69 ألفا.