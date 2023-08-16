بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رئيسي

عمان ستكون 3 دوائر انتخابية في الانتخابات القادمة

منذ 4 ساعات
عمان ستكون 3 دوائر انتخابية في الانتخابات القادمة

 

وطنا اليوم –   قال وزير الداخلية مازن الفراية إن هناك عوامل كثيرة اخذت بعين الاعتبار لتقسيم الدوائر الانتخابية ومنها الديموغرافية والطبيعة الجغرافية وأعداد السكان.

وأكد الفراية بأن العاصمة عمان ستكون 3 دوائر انتخابية في الانتخابات القادمة ولفت إلأى أن عدد الناخبين في عمان 93 الف في الدائرة الأولى والدائرة الثانية 98 ألف و الثالثة 69 ألف ناخب.

مقاعد العاصمة عمان هي : ( مقاعد الدائرة الأولى 6 مقاعد والثانية 8 مقاعد والثالثة 6 مقاعد).

واكد الفراية بان  وزن المقعد في الدائرة الانتخابية الأولى في عمّان وفق النظام الجديد 93 ألف صوت والثانية 98 ألفا والثالثة 69 ألفا.

 


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
09:53

قوات الاحتلال تفجر مقر حركة فتح في نابلس

09:48

مواطنو هذه الدولة العربية سيصبحون الأغنى في العالم

09:41

الدفاع المدني يخمد حريق مستودعين يحتويان على أجهزة كهربائية وإطارات في العقبة

09:37

القوات المسلحة تحبط محاولة تسلل 7 أشخاص من الجنسية السيرلانكية

09:34

الأميرة رحمة الحسن تفتتح مهرجان الأردن تاريخ وحضارة منحازة للفرح

09:28

طرح فئة الخمسة دنانير الإصدار الخامس للتداول

09:24

وفيات الأربعاء 16-8-2023

09:15

تشكيل لجنة للوقوف على أسباب حريق مستودع للبضائع في المنطقة الجنوبية

09:11

وفاة و إصابات بحادثين منفصلين في جرش ومعان

09:02

تقديم #طلبات_القبول_الموحد تبدا يوم الاثنين المقبل

06:33

لغةُ الإعجاب وسريالية التصفيق

06:28

الامن العام : اتصلوا على هذه الارقام وابعثوا صور على هذا الواتس اب

وفيات
وفيات الأربعاء 16-8-2023وفيات الثلاثاء 15-8-2023والدة النائب السابق ناجح المومني في ذمة اللهعمة النائب السابق عبدالجليل الزيود العبادي في ذمة اللهوفيات الاثنين 14-8-2023