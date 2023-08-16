اعلى درجة حرارة في العاصمة عمان منذ 100 عام

وطنا اليوم – اظهر تقرير رسمي خاص بالملاحة الجوية صادر عن مطار عمّان المدني في منطقة ماركا، تسجيل درجة الحرارة العظمى هناك الاثنين، 43.7 درجة مئوية.

وبالعودة إلى بيانات الرصد الأرشيفية الخاصة بالمطار والممتدة إلى 100 سنة ماضية، فإن درجة الحرارة المُسجلة تعد الأعلى على الاطلاق منذ بدء تدوين السجلات المناخية، وفقا لمركز طقس العرب للتنبؤات الجوية.

وبحسب طقس العرب، فإن الأجواء السائدة في الأردن غير معتادة، إذ ارتفعت درجات الحرارة عن معدلاتها المعتادة لمثل هذا الوقت من العام بأكثر من 10 درجات مئوية، بعد سيطرة كتلة هوائية شديدة الحرارة صحراوية قادمة من شبه الجزيرة العربية وتسببت بأجواء لاهبة.