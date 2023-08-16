التربية تحذر من الروابط الوهمية لنتائج #التوجيهي وتؤكد هذا هو الرابط الرسمي

وطنا اليوم – اكد مصدر في وزراة التربية والتعليم أنه لا مؤشرات في الوقت الحالي حول إعلان النتائج قبيل الساعة الرابعة من مساء الاربعاء .

وحذر المصدر طلبة التوجيهي من التعامل مع روابط توهم الطلبة بقدرتها على تزويدهم بنتائج امتحان الثانوية العامة قبل اعلانها رسميا. وأكد المصدر ان تلك الروابط لا يمكنها الوصول الى النتائج قبل اعلانها رسميا،

مؤكداً على ضرورة عدم الالتفات الي اي رابط بإستثناء رابط الوزارة الرسمي الذي يتم تجهيزه لتفعيله لاستخراج نتائج الطلاب، في الموعد الرسمي لاصدار النتائج الذي ستعلن عنه الوزارة. واكد المصدر ان اعلان النتائج سيكون عبر الرابط الرسمي التالي: www.tawjihi.jo مشيراً أنه لن يصل رسائل نصية للطلبة بالنتيجة. وستعقد الوزارة تمام الساعة 6:00 مساء مؤتمرا صحفياً لإعلان نسب النجاح واسماء الأوائل، وذلك في مركز الملكة رانيا العبد الله لتكنولوجيا التعليم والمعلومات.