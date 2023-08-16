بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رئيسي

التربية تحذر من الروابط الوهمية لنتائج #التوجيهي وتؤكد هذا هو الرابط الرسمي

منذ 4 ساعات
التربية تحذر من الروابط الوهمية لنتائج #التوجيهي وتؤكد هذا هو الرابط الرسمي

 

وطنا اليوم  – اكد مصدر في وزراة التربية والتعليم أنه لا مؤشرات في الوقت الحالي حول إعلان النتائج قبيل الساعة الرابعة من مساء الاربعاء .

وحذر المصدر طلبة التوجيهي من التعامل مع روابط توهم الطلبة بقدرتها على تزويدهم بنتائج امتحان الثانوية العامة قبل اعلانها رسميا. وأكد المصدر ان تلك الروابط لا يمكنها الوصول الى النتائج قبل اعلانها رسميا،

مؤكداً على ضرورة عدم الالتفات الي اي رابط بإستثناء رابط الوزارة الرسمي الذي يتم تجهيزه لتفعيله لاستخراج نتائج الطلاب، في الموعد الرسمي لاصدار النتائج الذي ستعلن عنه الوزارة. واكد المصدر ان اعلان النتائج سيكون عبر الرابط الرسمي التالي: www.tawjihi.jo مشيراً أنه لن يصل رسائل نصية للطلبة بالنتيجة. وستعقد الوزارة تمام الساعة 6:00 مساء مؤتمرا صحفياً لإعلان نسب النجاح واسماء الأوائل، وذلك في مركز الملكة رانيا العبد الله لتكنولوجيا التعليم والمعلومات.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
09:53

قوات الاحتلال تفجر مقر حركة فتح في نابلس

09:48

مواطنو هذه الدولة العربية سيصبحون الأغنى في العالم

09:41

الدفاع المدني يخمد حريق مستودعين يحتويان على أجهزة كهربائية وإطارات في العقبة

09:37

القوات المسلحة تحبط محاولة تسلل 7 أشخاص من الجنسية السيرلانكية

09:34

الأميرة رحمة الحسن تفتتح مهرجان الأردن تاريخ وحضارة منحازة للفرح

09:28

طرح فئة الخمسة دنانير الإصدار الخامس للتداول

09:24

وفيات الأربعاء 16-8-2023

09:15

تشكيل لجنة للوقوف على أسباب حريق مستودع للبضائع في المنطقة الجنوبية

09:11

وفاة و إصابات بحادثين منفصلين في جرش ومعان

09:02

تقديم #طلبات_القبول_الموحد تبدا يوم الاثنين المقبل

06:33

لغةُ الإعجاب وسريالية التصفيق

06:28

الامن العام : اتصلوا على هذه الارقام وابعثوا صور على هذا الواتس اب

وفيات
وفيات الأربعاء 16-8-2023وفيات الثلاثاء 15-8-2023والدة النائب السابق ناجح المومني في ذمة اللهعمة النائب السابق عبدالجليل الزيود العبادي في ذمة اللهوفيات الاثنين 14-8-2023