أمطار غزيرة في معان والشيدية

وطنا اليوم:شهدت مدينة معان مساء اليوم الثلاثاء تساقطاً غزيراً للأمطار جراء الكتلة الحارة التي تؤثر على المملكة .

كما شهدت معظم مناطق المحافظة اجواء غير مستقرة وتساقط غزير للأمطار خاصة في جامعة الحسين ومنطقة الشيدية .

وبحسب الارصاد الحوية ستكون الاجواء الليلة معتدلة الحرارة في المرتفعات الجبلية العالية، وحارة نسبيا في باقي المناطق، مع ظهوربعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة