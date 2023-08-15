وطنا اليوم:شهدت مدينة معان مساء اليوم الثلاثاء تساقطاً غزيراً للأمطار جراء الكتلة الحارة التي تؤثر على المملكة .
كما شهدت معظم مناطق المحافظة اجواء غير مستقرة وتساقط غزير للأمطار خاصة في جامعة الحسين ومنطقة الشيدية .
وبحسب الارصاد الحوية ستكون الاجواء الليلة معتدلة الحرارة في المرتفعات الجبلية العالية، وحارة نسبيا في باقي المناطق، مع ظهوربعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة
أمطار غزيرة في معان والشيدية
وطنا اليوم:شهدت مدينة معان مساء اليوم الثلاثاء تساقطاً غزيراً للأمطار جراء الكتلة الحارة التي تؤثر على المملكة .