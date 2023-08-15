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أمطار غزيرة في معان والشيدية

منذ ساعة واحدة
أمطار غزيرة في معان والشيدية

وطنا اليوم:شهدت مدينة معان مساء اليوم الثلاثاء تساقطاً غزيراً للأمطار جراء الكتلة الحارة التي تؤثر على المملكة .
كما شهدت معظم مناطق المحافظة اجواء غير مستقرة وتساقط غزير للأمطار خاصة في جامعة الحسين ومنطقة الشيدية .
وبحسب الارصاد الحوية ستكون الاجواء الليلة معتدلة الحرارة في المرتفعات الجبلية العالية، وحارة نسبيا في باقي المناطق، مع ظهوربعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة


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