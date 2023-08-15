جرذان وأعطال محرجة .. لغز طائرات المسؤولين الألمان

وطنا اليوم:ألغت وزيرة الخارجية الألمانية جولتها المقررة في أستراليا ونيوزيلندا وفيجي بعد أن أجبرتها مشكلة في طائرتها الحكومية مرتين على العودة إلى أبوظبي، وهو ما أدى لتأخرها لأكثر من يوم.

هذه الحادثة رسخت الفشل الألماني في الرحلات الحكومية، والذي وصل لمرحلة لا تصدق، خاصة باعتبار ألمانيا إحدى أكثر دول العالم “دقة وانضباطا”.

كان من القرر أن تصل وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بربوك إلى كانبرا مساء الاثنين، لكن عطلا ميكانيكيا في لوحات هبوط طائرتها من طراز إيرباص (إيه 340)، التابعة لسلاح الجو الألماني، اضطرها للعودة إلى أبوظبي بعد التوقف للتزود بالوقود هناك.

أقلعت الطائرة مرة أخرى إلى أستراليا ليل الاثنين بعد إجراء رحلة تجريبية دون أي مشاكل.

لكن العطل الفني عاد إلى الظهور بعد وقت قصير من إقلاع الطائرة، التي اضطرت للعودة إلى العاصمة الإماراتية مرة أخرى.

هذه الواقعة ضيفت لسلسلة من الإخفاقات الملاحية “الغريبة” التي شهدها المسؤولون الألمان على متن رحلاتهم الحساسة:

تلف الإطارات

في مايو الماضي، اضطرت بيربوك إلى تمديد جولتها بمنطقة الخليج ليوم اضافي بسبب تلف إطار طائرتها عندما كانت في زيارة لقطر.

تشققات في الزجاج الأمامي

في يونيو الماضي، زارت سيمتي مولر، وزيرة الدفاع الألمانية، ووفدها، النيجر باستخدام أصغر طائرة حكومية في ألمانيا.

ذكرت وسائل إعلام ألمانية أنه قبل العودة، أدرك الطاقم أن العديد من نوافذ الطائرة التي تتسع لـ17 مقعدا قد تحطمت، على الأرجح بسبب الحرارة. الوفد اضطر للعودة إلى ألمانيا على متن رحلة تجارية.

البعثة إلى مالي

رحلة واحدة، مشكلتان

تقطعت السبل بوزير التنمية الألماني السابق، غيرد مولر، في ملاوي في عام 2019 بسبب تعطل طائرته الحكومية. بينما استقل مولر رحلة طيران مستأجرة إلى زامبيا لمواعيده التالية، سافر طاقم ألماني إلى ملاوي لإصلاح الطائرة، قبل أن يدركوا أنه ليس لديهم جميع قطع الغيار اللازمة. بعد التعامل مع الموقف وإصلاح الطائرة، سافروا إلى زامبيا لاصطحاب الوزير.

ومع ذلك، عند الهبوط، حدثت مشكلة أخرى مع نظام الكمبيوتر في الطائرة، فهبطوا اضطراريا. عاد مولر ووفده إلى ألمانيا على متن طائرة مستأجرة.

في عام 2019، كان وزير الخارجية فرانك فالتر شتاينماير، الذي يشغل الآن منصب رئيس ألمانيا، على متن طائرة حكومية لبدء جولة في إفريقيا.

قبل وقت قصير من الإقلاع في برلين، سمع الركاب دويا قويا عندما انفجرت إحدى العجلات، مما أجبر الطائرة على الهبوط اضطراريا.

استدعاء مكافحة الآفات

في عام 2018، تُرك وزير المالية أولاف شولتز (المستشار الآن) عالقا في إندونيسيا بعد أن قضمت الفئران بعض كابلات الطائرة.

اضطر شولتز، الذي كان في طريق عودته من اجتماع صندوق النقد الدولي، إلى ركوب رحلة تجارية إلى ألمانيا، بينما بقي معظم وفده في بالي حتى يتم إصلاح الطائرة.

من طائرة خاصة إلى الدرجة الاقتصادية

أحد أشهر الأمثلة على فشل الرحلات الجوية الرسمية في ألمانيا، حدث خلال رحلة المستشارة آنذاك أنغيلا ميركل عام 2018 إلى اجتماع مجموعة العشرين في الأرجنتين.

بعد شهر واحد فقط من الفشل الذريع الذي أصاب شولتز بسبب القوارض، كان وزير المالية وميركل متوجهين إلى بوينس آيرس عندما اضطرت طائرتهم للعودة إلى ألمانيا والهبوط اضطراريا في كولون.

كان السبب هو فشل أنظمة اتصالات الطائرة، والنتيجة كانت قيام ميركل برحلات تجارية في أيبيريا والوصول متأخرة للقمة.

تغييرات اللحظة الأخيرة

في عام 2015، اضطرت ميركل للسفر إلى الهند في طائرة شحن عسكرية بعد أن تم إيقاف طائرتها الحكومية بسبب عيوب فنية.

اتخذت رحلة عام 2017 إلى ليتوانيا من قبل أورسولا فون دير لاين (وزيرة الدفاع آنذاك، ورئيسة المفوضية الأوروبية الآن) منعطفا غير متوقع عندما اكتشف المهندسون ضررا لمحرك الطائرة قبل فترة وجيزة من عودتها المقررة إلى ألمانيا.

طائرة بيربوك واحدة من طائرتين من طراز (إيه 340) انضمتا إلى أسطول الحكومة الألمانية عام 2011، وكانت تستخدمهما لوفتهانزا في السابق.

وقالت وزارة الدفاع الألمانية، الاثنين، إن الطائرتين إيرباص (إيه 340) الحكوميتين ستخرجان من الخدمة بحلول نهاية العام المقبل.

لكنها أضافت أنه تم اختيار الطائرة بحسب ما هو متاح ومطلوب، ودافعت عن أسطولها.

وجاء في بيان مرسل عبر البريد الإلكتروني لسلاح الجو الألماني يوم الثلاثاء “سنخرج طائرتي إيه 340 من الخدمة في أقرب وقت ممكن، خلال الأسابيع المقبلة.”

وأضاف البيان أنه وضع خطة لإحالة الطائرة المتواجدة ال ن في أبوظبي إلى التقاعد بحلول نهاية عام 2024، بينما سينهي الاستعانة بالطائرة الأخرى نهاية الشهر المقبل.

وذكر أن الأسطول الحكومي لديه “طائرات قوية وحديثة مخصصة للرحلات الطويلة، ومن بينها طائرات إيه 350 الجديدة.”

يضم أسطول الحكومة الألمانية أيضا العديد من طائرات إيرباص (إيه 319) و (إيه 321)، بالإضافة لطائرات أصغر