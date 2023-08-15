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النيابة العامة تأمر بملاحقة مطلقي النار احتفالا بالتوجيهي

منذ 3 ثواني
النيابة العامة تأمر بملاحقة مطلقي النار احتفالا بالتوجيهي

وطنا اليوم:أصدر رئيس النيابة العامة القاضي يوسف ذيابات، أوامر للنواب العامين بتوجيه المدعين العامين في مناطق المملكة كافة، بملاحقة كل شخص يقوم بإطلاق العيارات النارية تزامنا مع إعلان نتائج الثانوية العامة يوم غد الأربعاء.
وقال الذيابات الثلاثاء، إنّ النيابة العامة تحرص على حفظ الأمن والسلم المجتمعيين والمحافظة على النظام العام والخاص وتجنيب الناس للإصابات أو إزهاق أرواح الأبرياء.
وأضاف أنه وبمناسبة إعلان نتائج الثانوية العامة، فقد أصدر توجيهاته للنواب العامين في الأردن بتوجيه المدعين العاميين بملاحقة أي شخص يقوم بإطلاق العيارات النارية بهذه المناسبة.
وأكد أنه تم التشديد على إيلاء الجرائم المتعلقة بحيازة الأسلحة النارية بدون ترخيص وإطلاق العيارات النارية العناية الخاصة حال ورود الأخبار من الأجهزة الأمنية والمتضررين وملاحقة مرتكبيها وإحالتهم إلى المحاكم المختصة لينالوا الحكم العادل بحقهم


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