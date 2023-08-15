الصفدي يجري مباحثات مع نظيره السعودي في القاهرة

وطنا اليوم: ألتقى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، مع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، اليوم الثلاثاء، وتم إجراء محادثات ثنائية في العاصمة المصرية القاهرة.

وأكد الوزيران، اعتزازهما بما يربط المملكتين الشقيقتين من علاقات تاريخية وطيدة في مختلف المجالات، في ظل توجيهات قيادتي البلدين الشقيقين بإدامة التشاور الوثيق حيال ما يخدم المصالح المشتركة وتنسيق المواقف إزاء المستجدات الإقليمية وتطورات القضايا الدولية وانعكاساتها على المنطقة.

وبحث الوزيران الجهود المبذولة لتعزيز منظومة العمل العربي المشترك، وبما يخدم قضايا الأمة ومصالحها ويعالج التحديات التي تواجهها ويخفف من تداعياتها.

كما أكد الوزيران، خلال اللقاء الذي سبق انعقاد أعمال اجتماع لجنة الاتصال الوزارية العربية المعنية بسوريا، استمرار التشاور والتنسيق للتوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية، وبما ينسجم مع مخرجات اجتماعي جدّة وعمّان.