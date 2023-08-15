بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

الصفدي يجري مباحثات مع نظيره السعودي في القاهرة

منذ ساعة واحدة
الصفدي يجري مباحثات مع نظيره السعودي في القاهرة

وطنا اليوم: ألتقى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، مع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، اليوم الثلاثاء، وتم إجراء محادثات ثنائية في العاصمة المصرية القاهرة.

وأكد الوزيران، اعتزازهما بما يربط المملكتين الشقيقتين من علاقات تاريخية وطيدة في مختلف المجالات، في ظل توجيهات قيادتي البلدين الشقيقين بإدامة التشاور الوثيق حيال ما يخدم المصالح المشتركة وتنسيق المواقف إزاء المستجدات الإقليمية وتطورات القضايا الدولية وانعكاساتها على المنطقة.

وبحث الوزيران الجهود المبذولة لتعزيز منظومة العمل العربي المشترك، وبما يخدم قضايا الأمة ومصالحها ويعالج التحديات التي تواجهها ويخفف من تداعياتها.

كما أكد الوزيران، خلال اللقاء الذي سبق انعقاد أعمال اجتماع لجنة الاتصال الوزارية العربية المعنية بسوريا، استمرار التشاور والتنسيق للتوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية، وبما ينسجم مع مخرجات اجتماعي جدّة وعمّان.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
20:08

طائرات مسيرة ودوريات باللباس المدني والعسكري لرصد إطلاق العيارات النارية

20:04

الحكومة: تعيين غير مسبوق للنساء بمناصب قيادية عليا العامين الماضيين

19:38

برنامج التمريض في الجامعة الألمانية الأردنية: طريقك نحو مستقبل أفضل‎

19:26

جرذان وأعطال محرجة .. لغز طائرات المسؤولين الألمان

19:19

النيابة العامة تأمر بملاحقة مطلقي النار احتفالا بالتوجيهي

19:15

الأردن وسوريا يتوافقان على مواصلة التشاور والتنسيق

19:13

مكافحة المخدرات تلقي القبض على 13 تاجراً ومروجاً

19:10

طقس العرب: أجواء شديدة الحرارة الأربعاء

19:02

الإفراج عن جميع الأرصدة الايرانية في كوريا الجنوبية

18:57

الملك يغادر أرض الوطن في زيارة خاصة

18:56

ذو التأني مصيب في مقاصده

18:49

الصفدي ونظيره المصري يؤكدان على مواصلة التنسيق والتشاور المشترك بين البلدين

وفيات
وفيات الثلاثاء 15-8-2023والدة النائب السابق ناجح المومني في ذمة اللهعمة النائب السابق عبدالجليل الزيود العبادي في ذمة اللهوفيات الاثنين 14-8-2023وفيات الأحد 13-8-2023