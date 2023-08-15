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الصفدي ونظيره المصري يؤكدان على مواصلة التنسيق والتشاور المشترك بين البلدين

منذ ساعة واحدة
الصفدي ونظيره المصري يؤكدان على مواصلة التنسيق والتشاور المشترك بين البلدين

وطنا اليوم: أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، ونظيره وزير الخارجية المصري سامح شكري، الحرص على مواصلة التنسيق والتشاور المشترك حيال ما يخدم العلاقات الأردنية المصرية، وآليات التعامل مع مختلف التطورات السياسية في المنطقة.

وأشاد الوزيران، في اجتماعهما قبيل اجتماع متابعة لآلية التعاون الثلاثي مع العراق في القاهرة اليوم الثلاثاء ، بالتطوّر الذي تشهده العلاقات بين البلدين الشقيقين، وبمخرجات اجتماعات اللجنة العليا الأردنية المصرية المشتركة، التي استضافت عمّان دورتها الحادية والثلاثين الأسبوع الماضي برئاسة رئيسي وزراء البلدين.

وفيما يخص التعاون الثلاثي مع العراق وجهود البلدين في تحقيق تقدم في هذه الآلية التكاملية، بحث الوزيران التحضيرات لعقد القمة الثلاثية المقبلة التي ستستضيفها مصر، والمشروعات المتفق على تنفيذها في سياق آلية التعاون الثلاثي.

كما بحث الصفدي وشكري، التنسيق المشترك إزاء جهود حل الأزمة السورية، من خلال لجنة الاتصال الوزارية العربية المعنية بسوريا، التي تستضيف مصر اجتماعاتها اليوم، بحضور وزراء خارجية الأردن والسعودية ومصر والعراق ولبنان وسوريا والأمين العام لجامعة الدول العربية.


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