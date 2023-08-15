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توريد 2451 من الخضروات والفاكهة بسوق الجملة في عمان

منذ ساعتين
توريد 2451 من الخضروات والفاكهة بسوق الجملة في عمان

وطنا اليوم: بلغت كميات الخضروات والفاكهة والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الثلاثاء، 2451 طنا، منها 1641 طن خضار، و681 طن فواكه، 129 طن ورقيات.

وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف الواردة للسوق، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام، تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 15و 25 قرشا، والبصل الناشف بين 15و30، والبطاطا بين 30 و50، والبندورة بين 15 و40، والجزر بين 25 و45، والخيار بين 15 و25، والزهرة بين 20 و30، والليمون بين 40 و60، والموز البلدي بين 50 و60 قرشا.


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